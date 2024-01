Sarah Ferguson acaba de cerrar un año complejo para ella. La duquesa de York no solo se ha convertido de nuevo en abuela, con el nacimiento del segundo hijo de la princesa Eugenia, sino quem además, el rey Carlos III ha vuelto a invitarla a celebrar la Navidad con la Familia Real. Sin embargo, no todo han sido alegrías para la ex mujer del príncipe Andrés, que tuvo que entrar en quirófano, después de que se le encontrara un tumor en una revisión rutinaria.

Ahora que acaba de terminar el año, la duquesa de York ha aprovechado para hacer balance de unos meses que, sin duda, han sido, cuanto menos, intensos. A través de las redes sociales, donde Sarah Ferguson es bastante activa, la que fuera cuñada del rey Carlos III ha compartido una interesante reflexión.

Sarah Ferguson en Norfolk en Navidad. / Gtres

«Espero que todos estén disfrutando de sus celebraciones navideñas. 2023 ha estado marcado por algunos altibajos, pruebas, lecciones, risas, milagros y alegría. He entrado en la lista de los cinco libro más vendidos del Sunday Times con mi novela romántica histórica, Una mujer intrigante. Me diagnosticaron cáncer de mama. Vencí el cáncer de mama y ahora tengo a Derek a mi izquierda. Además, ¡tengo un nuevo nieto!. He tenido el placer de conocer gente muy inspiradora de todo el mundo, con interesantes historias contar, y he descubierto que yo misma tengo aún muchas cosas que contar. A los 64 años, todavía estoy empezando. Espero que todo el mundo se tome un tiempo para reflexionar y mirar hacia adelante con amor y positividad. Feliz Año Nuevo», ha escrito la duquesa de York.

Un año convulso

Para la ex mujer del príncipe Andrés este año que acaba de terminar ha estado cargado de altibajos. Sarah Ferguson ha disfrutado de grandes momentos de felicidad, como los éxitos cosechados por su última novela o el nacimiento de su tercer nieto.

Sin embargo, también se ha tenido que enfrentar al cáncer de mama, después de que le encontraran un tumor en una revisión rutinaria. Curiosamente, ella misma ha hablado abiertamente de este tema y de cómo estuvo a punto de no ir a la consulta. Asimismo, no duda en animar a las mujeres a someterse a los controles recomendados por los facultativos.

Sarah Ferguson en una imagen reciente. / Gtres

A pesar de que no es miembro de la Familia Real, la ex mujer del príncipe Andrés se ha convertido en el mejor apoyo para el duque de York, ahora que el hermano del rey Carlos III está fuera de ‘La Firma’. El monarca no ha dejado a su hermano desamparado, pero no está dispuesto a que vuelva a retomar su papel. Quizás por eso, no ha dudado en hacer una pequeña concesión y permitir a Sarah Ferguson volver a estar presente en el servicio religioso de Navidad en Norfolk, al que no asistía desde que se divorciara, hace ya tres décadas.