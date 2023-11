No hay descanso para el príncipe Andrés vuelve a estar en el punto de mira. A pesar de su perfil bajo y de que ya no es parte de ‘La Firma’, ahora el duque de York se encuentra una vez más en el punto de mira de las autoridades. Según han apuntado medios británicos, el hermano del rey Carlos podría ser requerido por investigadores del FBI después de que el magnate Peter Nygard haya sido condenado por cuatro cargos de presunta agresión sexual.

Peter Nygard que, en el pasado recibió al príncipe Andrés en su casa en las Bahamas, ha sido declarado culpable de agredir a cuatro mujeres en su casa de Toronto. Fue en el año 2000 cuando el duque de York estuvo en el resort privado del magnate en las islas, poco después de que este hubiera llegado a un acuerdo extrajudicial con tres empleadas que le habían acusado de acoso sexual.

El príncipe Andrés en una imagen reciente. / Gtres

El diseñador canadiense de 82 años ha sido declarado culpable y condenado tras un juicio de seis semanas. El veredicto de culpable de Peter Nygard se ha conocido en el quinto día de deliberaciones del jurado y tras escuchar las declaraciones de los fiscales y la defensa. La acusación dijo que el diseñador aprovechó su posición para atacar a cinco mujeres de edades comprendidas entre 16 y 28 años, en un período centrado entre 1980 y 2005. Nygard negó los cargos, mientras que sus abogados apuntaron que las demandantes estaban aprovechándose de la circunstancia para obtener algún tipo de beneficio. Finalmente, el jurado le ha declarado culpable de cuatro de los cargos de agresión sexual y le ha absuelto de un quinto.

Además de este juicio que finalizó hace unos días, Nygard también se enfrenta a una demanda civil en Nueva York que actualmente está en suspenso. Un proceso en el que están implicadas 57 mujeres y cuyas acusaciones se remontan a 1977, algunas de las cuales afirman haber sido agredidas cuando eran menores. Asimismo, también se enfrenta a otros cargos en Canadá, derivados de otros presuntos actos de agresión y conducta sexual inapropiada.

Varapalo para el príncipe Andrés

La condena de Peter Nygard ha vuelto a poner en el foco al príncipe Andrés, sobre todo, tras su acuerdo com Virginia Giuffre que, aunque le demandó por presunto abuso cuando era aún menor, llegó a un acuerdo con el duque de York. El hijo de la Reina Isabel no ha podido retomar su papel en la Familia Real, a pesar de sus continuas peticiones tanto a la monarca en el pasado, como al actual jefe de Estado. No obstante, cuenta con el apoyo personal del rey Carlos que, a nivel familiar, no le ha cerrado las puertas.

A pesar del acuerdo con Virginia Giuffre, lo cierto es que la imagen del príncipe Andrés nunca se ha recuperado, porque nunca se ha enfrentado a las autoridades. De hecho, su reputación sigue muy damnificada, tanto que, tal como declaró el abogado Spencer Kuvin: «Si el príncipe Andrés es inocente, debería conceder una entrevista completa al FBI», dijo el letrado, aunque esto es algo más que improbable.