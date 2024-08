El príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecieron este fin de semana en Escocia, cuando acompañaron al rey Carlos III y a Camila a un servicio religioso en Crathie Kirk, la iglesia a la que acuden los Windsor durante su estancia en el Castillo de Balmoral. A pesar de que ninguno de ellos se ha bajado del coche y que las imágenes que se han publicado son escasas, ha sido la primera vez que se ha visto en persona a la princesa desde que el pasado mes de julio presidiera la entrega de trofeos en la final masculina de Wimbledon.

Los príncipes llegaron en un coche todoterreno conducido por el propio príncipe Guillermo y en el que, según ha trascendido, iba también el príncipe Jorge, hijo mayor de la pareja. Se esperaba que la familia se trasladara a Escocia para pasar unos días de descanso, pero no se tenía constancia de si se dejarían ver en público, como finalmente ha sido, aunque brevemente.

Kate Middleton, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Como es lógico, toda la atención la ha acaparado la princesa de Gales, que aún continúa sometiéndose a un tratamiento para el cáncer y no se sabe cuándo podrá retomar su agenda oficial, pero, también el príncipe Guillermo ha sido foco de interés, debido a un cambio en su look.

Guillermo se quita la barba

La última vez que vimos a los príncipes de Gales fue en un vídeo que publicaron en su perfil oficial, en el que felicitaban, junto a otras figuras destacadas del panorama británico, a los deportistas ingleses por sus éxitos en los Juegos Olímpicos.

Un vídeo en el que el príncipe de Gales sorprendió al haberse dejado barba, algo poco habitual en él. En el clip, el heredero aparecía más moreno de lo habitual y con una barba de varios días, probablemente, porque había decidido apostar por un relajado estilo durante las vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Aunque no era la primera vez que el príncipe Guillermo se dejaba barba, llevaba varios años sin dejarse ver con ella, por lo que su look provocó bastantes comentarios, algunos más positivos que otros. Sin embargo, todo apunta a que ahora que se ha reencontrado con su padre, el rey Carlos III, el príncipe de Gales ha preferido mostrar su imagen más formal, ya que en su visita a la iglesia no había rastro de la barba. Los motivos de este cambio de look no se conocen, aunque su look con barba generó mucho revuelo en Reino Unido.

El príncipe Guillermo, con barba. (Foto: Gtres)

Días de reposo

De momento, no se sabe cuánto tiempo van a permanecer los príncipes de Gales en Escocia, aunque se espera que estén al menos una semana, antes de que los tres hijos de la pareja tengan que retomar las clases. En el caso del príncipe Guillermo, se sabe que el heredero ya tiene un compromiso previsto a principios de septiembre, pero esto no significa que su familia tenga que regresar a su residencia, sino que él puede viajar puntualmente para cumplir con su agenda.

En el caso de Kate Middleton, fuentes oficiales insisten en que la princesa continúa con su tratamiento y que, por ahora, no hay fecha para que retome su agenda, ya que su prioridad es su tratamiento y pasar tiempo con su familia.