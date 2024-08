El tío polémico de Kate Middleton se desmelena en Ibiza

Hacía tiempo que no teníamos noticias de Gary Goldsmith, el tío más polémico de la princesa de Gales. El hermano de Carole Middleton ha sido siempre considerado la ‘oveja negra’ de la familia materna de Kate Middleton pero, desde su salida del programa Celebrity Big Brother, se había mantenido en un segundo plano, sobre todo, a raíz de la delicada situación de su sobrina. Sin embargo, el empresario ha sido fotografiado disfrutando de unos días de fiesta en uno de los destinos más populares de la costa española, muy frecuentado por los turistas internacionales.

El hermano de Carole Middleton se ha trasladado hasta las islas baleares, en concreto, a Formentera. A sus casi 60 años, para Gary Goldsmith la edad no parece estar reñida con la diversión y así lo demuestran las imágenes que ha publicado un digital británico, que recoge la jornada festiva del tío de la princesa de Gales en un chiringuito de playa en la isla.

Vestido con un original conjunto de pantalón corto y camisa -que llevaba desabrochada-, el tío de Kate Middleton disfrutó de la música en el chiringuito, e incluso se le pudo ver bailando de manera animada. El empresario llegó a subirse a una silla y charlando con algunas personas tanto dentro del local, como a la orilla del mar. Ha sido el diario Daily Mail el que ha publicado el reportaje completo de Gary Goldsmith.

Goldsmith participó hace unos meses en la versión VIP de Gran Hermano en Reino Unido, por la que recibió una cantidad de 100.000 libras. Fue el primer inquilino en abandonar la casa, después de que, a su llegada, asegurara que tenía la intención de que la opinión pública cambiara su percepción sobre él. El propio hermano de Carole Middleton fue quien reveló, en unas declaraciones a The Times, la suma que recibió por su participación en el programa. La entrevista se publicó después de que la princesa anunciara su enfermedad.

Durante el tiempo que estuvo en la casa hizo algunas declaraciones sobre el estado de la princesa de Gales que, en ese momento, no había anunciado aún que padecía cáncer. No obstante, comentó que Kate Middleton y Guillermo no estaban pasando una etapa feliz, lo que provocó numerosas críticas. Es más, tuvo que disculparse por sus palabras en las redes, cuando la princesa de Gales reveló los detalles de su enfermedad en un vídeo que dio la vuelta al mundo. «Mis pensamientos y oraciones están con Kate y su familia en este momento difícil, y estoy profundamente afectado por el momento en que se publica este artículo. Espero que esto ponga fin a las especulaciones y las horribles conspiraciones. Démosle tiempo a Kate, William y a los niños y demostrémosles nuestro amor», dijo Goldsmith, que se retiró de todo lo que tuviera que ver con el programa.

Asiduo a Ibiza

No es la primera vez que el polémico tío de Kate Middleton es fotografiado en Ibiza, donde suele pasar parte del año. De hecho, en 2009, se vio en medio de un escándalo por un reportaje de un periodista de News of the World, que se coló en una de sus fiestas con una cámara oculta y le grabó consumiendo sustancias ilegales y rodeado de prostitutas. Él se defendió, asegurando que los vídeos estaban manipulados. Fue en esa misma casa donde los príncipes de Gales se alojaron en 2006 y tenían previsto volver, justo cuando se desató el escándalo.