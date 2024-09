El príncipe Harry y Meghan Markle llaman al voto en las elecciones de Estados Unidos

Habitualmente los miembros de las diferentes monarquías no pueden pronunciarse sobre temas políticos, sino que tienen que mantenerse al margen y actuar de manera neutral. Sin embargo, en el caso del príncipe Harry y Meghan Markle, dado que ya no pertenecen a la estructura de La Firma, no han dudado en utilizar su repercusión pública para hacer un llamamiento de cara a uno de los acontecimientos políticos más importantes de los próximos meses. Se trata de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que se van a enfrentar Donald Trump y Kamala Harris, actual vicepresidenta.

A través de su fundación, Archewell, los duques de Sussex han hecho una petición a los ciudadanos norteamericanos a que no falten a su cita con las urnas, prevista para el 5 de noviembre. La organización de la pareja ha celebrado el Día Nacional de Registro de Votantes junto a miembros de su equipo y ha aprovechado para escribir una serie de cartas instando a la población a que no dude en inscribirse para votar en las elecciones.

Los duques de Sussex en un viaje a Colombia. (Foto: Gtres)

En una publicación en la página web de la Fundación Archewell, fuentes de la organización han explicado que el personal ha participado en una actividad voluntaria para animar a los norteamericanos a ejercer su derecho a voto: «nuestro equipo ha escrito cartas personalizadas para alentar a los votantes no registrados a dar un paso importante y registrarse para votar en las elecciones», han escrito en la web.

Desde la organización también están insistiendo en que votar no es solamente un derecho, sino una manera fundamental para influir en el destino de las comunidades. «En la Fundación Archewell reconocemos que el compromiso cívico, sin importar el partido político al que uno pertenezca, es fundamental para lograr un mundo más justo y equitativo. Al participar en iniciativas como esta, nuestro objetivo es transmitir el mensaje de que todas las voces importan», han recalcado.

Aunque a través de la institución el príncipe Harry y Meghan Markle animan a la población a que no deje de votar, desde Archewell se han mostrado cautos en lo que respecta a tendencias políticas. Los duques de Sussex no han respaldado públicamente ni a Kamala Harris ni a Donald Trump, aunque no es ningún secreto que el candidato republicano ha atacado en más de una ocasión a la pareja.

No es la primera vez que el hijo menor del rey Carlos III y su esposa aprovechan su voz para animar al voto, ya lo hicieron en las anteriores elecciones presidenciales. En aquella ocasión, en el año 2020, el matrimonio apareció en un vídeo en el que pidió en público a los estadounidenses que votaran en contra del discurso del odio. No obstante, no mencionaron a nadie de manera específica, aunque su mensaje se interpretó como una crítica a Trump. En el vídeo el duque de Sussex explicó que él no podía votar y que nunca lo había hecho por su pertenencia a la Familia Real Británica.