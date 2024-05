Archie y Carlos III: las dos ‘víctimas colaterales’ del cisma de los Sussex

El 6 de mayo es una fecha marcada en el calendario de la Familia Real Británica por varios motivos. El hijo mayor de los duques de Sussex, el ya príncipe Archie, cumple 5 años y, además, se cumple el primer aniversario de la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Dos acontecimientos señalados en la vida del rey Carlos III que, sin embargo, apenas conoce al hijo mayor del príncipe Harry.

A pesar de que el príncipe Archie nació en el Reino Unido -en medio de un gran secretismo y de críticas a sus padres por su deseo de mantenerlo todo en privado-, muy pronto, los duques de Sussex sorprendieron al mundo con su decisión de abandonar la estructura de ‘La Firma’ y empezar una vida independiente, al otro lado del Atlántico. Un deseo que no solamente tuvo consecuencias en la Corona, sino también, a nivel familiar. El rey Carlos III y la Reina Isabel perdieron la opción de ver crecer al príncipe Archie y, más adelante, también a la princesa Lilibet. La mayor parte de los Windsor apenas los conocen, porque sus padres decidieron dar carpetazo a su pasado y hacer un punto y aparte que ha derivado en un cisma familiar.

Carlos III, un rey privado de sus nietos

Hace apenas unos días, en su reaparición pública tras varios meses centrado en el tratamiento para el cáncer, el rey Carlos se mostró feliz y muy sonriente. Pero, más allá de su buen aspecto, llamó la atención que llevaba puesta una corbata estampada con dinosaurios, en concreto, tiranosaurios rex, que tiene desde hace tiempo y que se ha convertido en una de sus preferidas. La corbata en cuestión fue un regalo de su nieto el príncipe Luis por una Navidad, porque se dice que el hijo menor de los príncipes de Gales es un apasionado de los dinosaurios. Además, el tipo de dinosaurio implica una referencia a la palabra ‘rex’, que significa rey en latín.

El hecho de que el rey Carlos III recurriera a esta corbata para su reaparición es significativo, porque indica lo vinculado que está el monarca a sus nietos. De hecho, a lo largo de los años se le ha visto ejerciendo de abuelo en numerosas ocasiones e, incluso, el propio príncipe Guillermo ha alabado esta faceta de su padre.

El rey Carlos III, con la reina Camlila. (Foto: Casa Real británica)

Sin embargo, la marcha de los duques de Sussex a California le ha privado de esta posibilidad. No cabe duda de que, mientras que el príncipe de Gales está enfrentado a su hermano, Harry sí que mantiene cierto contacto con su padre. De hecho, viajó de manera inmediata a Londres cuando se hizo público que tenía cáncer. No obstante, a pesar de que el rey Carlos III esté al día de los progresos de sus nietos, no tiene contacto directo. No puede ir a jugar con ellos cuando le apetezca, ni pasa la Navidad o las vacaciones con ellos. Las llamadas de teléfono o las conversaciones a través de otros medios tecnológicos ayudan a estar en contacto, pero no suplen un abrazo o una tarde de juegos, como sí hace el jefe del Estado con los hijos de los príncipes de Gales.

Es más, los príncipes Archie y Lilibet ni siquiera estuvieron en la coronación, a la que asistió en solitario el príncipe Harry, casi de puntillas para no llamar la atención en el gran día de su padre. Una ausencia que, podría estar justificada en parte, por la edad de los niños, pero hay que tener en cuenta que el príncipe Luis solamente tiene un año más que Archie. Quizás en la ceremonia no, pero ¿Por qué no hacer una visita a su abuelo en el día más importante de su vida institucional?

La realidad es que, a pesar de que Carlos III nunca le ha cerrado la puerta a su hijo mejor, es inevitable no pensar que el roce hace el cariño y que, en este caso, al monarca le han privado de prácticamente toda posibilidad de ejercer de un papel en el que se desenvuelve de manera magistral. En este nuevo cumpleaños de Archie, tan especial para Carlos III, porque él mismo cumple un año desde que fuera coronado, parece que tampoco habrá reencuentro. Eso sí, los destinos de nieto y abuelo han quedado sellados por algo que va más allá de la esfera familiar.