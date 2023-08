La sorprendente confesión del príncipe Enrique sobre el futuro de Archie

Fue este miércoles cuando por fin vio la luz la nueva producción de Netflix de la que el príncipe Enrique es productor ejecutivo: Heart of Invictus, el documental que, dirigido por Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara, sigue la historia de seis personas que compitieron en los Invictus Games del año 2022, que se celebraron en La Haya, en los Países bajos. Un evento internacional, cabe recordar, que fue fundado por el hijo del Rey Carlos III del Reino Unido y la princesa Diana de Gales en 2014, en homenaje a los militares veteranos o heridos en acto de servicio.

De este modo, no es de extrañar que el duque de Sussex participe en el proyecto, y destape, a su vez, asuntos sobre su vida privada y familiar que bien podrían limar o sacar aún más a relucir sus asperezas con la Corona británica, a cuyos derechos renunció en abril del año 2020, en plena pandemia del coronavirus.

El príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo Archie / GtresUno de los más destacados ha sido el que tiene que ver con el futuro lejano de uno de sus dos hijos en común con Meghan Markle: Archie. Según el príncipe, el pequeño, a sus cuatro años, ya tiene algunas preferencias sobre ciertos trabajos o actividades a los que le gustaría dedicarse cuando sea mayor. «Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser cuando sea mayor, algunos días es astronauta, otros días es piloto. Pero lo que le recuerdo es que no importa lo que quieras ser cuando seas grande, lo que más importa es tu carácter», señala Enrique. «Y nada nos enorgullecería más a su madre y a mí que verlo tener el carácter de lo que vemos hoy ante nosotros: tú», añade.

Dos profesiones, sea como fuere, que no inhabilitarían el papel del retoño en la monarquía británica, pues Archie Harrison Mountbatten-Windsor -su verdadero nombre-, no puede ser tratado como príncipe debido un decreto real dictado por el Rey Jorge V, en el que se especificaba que dicho título solo se concede por nacimiento a los hijos de un monarca, a los nietos por vía paterna y a aquel bisnieto que fuese el primogénito del hijo mayor del príncipe de Gales. Esto último, cabe recordar, lo varió la Reina Isabel II, aunque solo afectaba a los otros hijos del príncipe de Gales, es decir, a los de Guillermo de Inglaterra.

El príncipe Enrique a su llegada a un juzgado / Gtres

En el documental, el príncipe Enrique ahonda también en detalles acerca de su propia experiencia en Afganistán y la muerte de veinticinco talibanes en la guerra, en su prohibición de no vestir el uniforme militar que le impuso la Corona británica tras haber perdido los honores militares que ésta le entregó, y no pertenecer al Ejército británico; o en las consecuencias psicológicas que le supuso la muerte de su madre. «Se desencadenó algo en mí, y fue todo lo que pasó desde 1997, cuando tenía 12 años. Perdí a mi madre siendo joven y fue un trauma del que no era consciente», señala.

«Nunca se discutió y tampoco se habló de ello, durante todos esos años no tuve ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir. (…) Me puse a darme contra las paredes», añade sobre este asunto.