El rey Carlos III felicita al príncipe Harry en su 40 cumpleaños: ¿Comienza el deshielo?

Carlos III ha movido ficha con motivo del 40 cumpleaños de su hijo menor y lo ha hecho de manera pública. El rey de Inglaterra, sirviéndose de su equipo de redes sociales, ha subido una bonita instantánea del duque de Sussex en plano medio luciendo un traje de chaqueta gris y sonriendo a cámara.

La publicación, que ya está dando la vuelta al mundo, refleja una rotunda frase que muestra el sentimiento del monarca hacia el príncipe Harry en su gran día, más allá de las diferencias que siguen existiendo entre ambos: «Deseamos al duque de Sussex un feliz 40 cumpleaños hoy». Sin duda, un gesto que parece macar una nueva etapa en la familia.

Se trata de un detalle inédito por parte de la Familia Real desde el año 2021, fecha en la que desearon un feliz cumpleaños, de forma notoria, a Harry por última vez. Después de esa fecha el silencio reinó en las fechas especial del hermano menor del príncipe Guillermo. Una actitud en consonancia con la tensión existente en ambas familias desde la salida oficial del matrimonio Sussex de la agenda oficial de la realeza en el año 2020.

El mensaje que ha publicado la Familia Real británica. (Foto: Redes Sociales)

Una fuerte lejanía que, como por todos es sabido, experimentó una fuerte sacudida nada más conocerse a principios de año el diagnóstico de cáncer del Rey de Inglaterra. Una noticia tras la cual, como trascendió, el príncipe Harry voló desde California, donde tiene fijada su residencia, para reunirse con su padre en Clarence House. Después de esto, el príncipe Harry volvió a encontrarse con su progenitor durante la coronacón del monarca el pasado mes de mayo.

Las reacciones no se han hecho esperar

El príncipe Harry y el rey Carlos III en Londres. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, las reacciones a este especial gesto por parte de Carlos III no se han hecho esperar y ya se cuentan por miles los me gusta al post (casi 100 mil en menos de una hora). No sólo eso, muchos de los fanáticos de la familia se han apresurado a dar su opinión acerca del importante matiz que entraña que Su Majestad haya roto la línea imperante en los últimos años haciendo públicos los deseos hacia su hijo en medio de su lucha contra la enfermedad que le aqueja. «No ha habido un post como este hacia Harry en años. ¡Qué bueno verlo!», ha escrito un internauta. «es maravilloso volver a ver una publicación como ésta», decía otro.

Pero esto no ha sido todo. También han sido muy numerosos los comentarios que aplauden al príncipe sin resentimientos y alaban a su familia en un claro gesto de cercanía, también por parte de sus súbditos: «Que Dios te bendiga a ti y a tu amada familia», reseñaba uno de los followers. «Feliz cumpleaños al miembro más natural de la Familia Real, con un pie en la tierra y muy real. Disfruta tu día con tu espectacular familia», añadía otro.

Los príncipes Harry y Guillermo en Londres. (Foto: Gtres)

Los que por el momento no se han manifestado han sido los príncipes de Gales. Ninguna publicación a primera hora de la mañana para enviar sus deseos al duque de Sussex. Un modo de proceder en consonancia con los últimos años en los que tampoco han hecho ademán de acercar posturas, a diferencia de lo procurado por el Rey. Aún queda tiempo para hacerlo aunque, como se ha sabido, la cercanía que han trabajado Carlos III y su hijo menor, no ha ido en consonancia con el recrudecimiento de la gélida relación que sigue existiendo entre hermanos.