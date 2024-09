El príncipe Harry ha estado durante varios días en Nueva York participando en una serie de actos paralelos a la Asamblea General de Naciones Unidas que se ha celebrado un año más en la ciudad de los rascacielos. Un viaje en el que el duque de Sussex ha coincidido, entre otras personalidades, con la reina Matilde de los Belgas, y en el que ha hecho algunas declaraciones en el marco de la Cumbre Anual de la organización Concordia, para la que trabaja la hermana de la Reina Letizia, Telma Ortiz.

El hijo menor del rey Carlos III ha tenido una intensa agenda a lo largo de los días que ha estado en Nueva York y se ha mostrado tranquilo y relajado. Sin embargo en esta ocasión no ha contado con la compañía de su esposa, Meghan Markle. La duquesa de Sussex se ha quedado en California con sus hijos, pero no han trascendido los motivos por los que Meghan ha decidido permanecer allí. Sí se sabe que se ausentó de un concierto benéfico que organizó el actor Kevin Costner en su casa porque estaba indispuesta. No se dieron más detalles de lo que le ocurría a la duquesa de Sussex, al menos, de manera oficial.

El príncipe Harry y la reina Matilde en Nueva York. (Foto: Gtres).

El príncipe Harry, en primer plano

Sea como fuere, lo cierto es que la ausencia de Meghan Markle le ha dado la oportunidad al príncipe Harry de acaparar toda la atención en este viaje. Lo habitual es que en cada acto que protagoniza la pareja todas las miradas se concentren en la duquesa de Sussex, sea por sus estilismos o por su actitud. Esta vez, el hijo mejor del rey Carlos III ha vuelto a ser el único foco de atención. Es más, de alguna manera vivido un cierto regreso a las actividades oficiales, con su reencuentro con la reina Matilde de los Belgas o el acto que ha compartido con la reina de Lesoto.

El príncipe Harry en Nueva York. (Foto: Gtres).

Precisamente el compromiso en el que ha coincidido con la reina del país africano ha sido uno de los más especiales del viaje del duque de Sussex a Nueva York. El príncipe Harry tiene una vinculación muy especial con Lesoto que se remonta varios años atrás. De hecho, el duque ha hablado de manera muy cariñosa del país: «Allí te sientes como en casa», ha dicho.

La reina de Lesoto es la cuñada del príncipe Seeiso, con quien el príncipe Harry cofundó la organización Sentebale en el año 2006 para ayudar a niños y jóvenes afectados por la pobreza, la desigualdad y el VIH tanto en Lesoto como en Botsuana.

El príncipe Harry en Nueva York. (Foto: Gtres).

Regreso a Londres

De cara a finales del mes de septiembre el príncipe Harry regresará a Londres, donde tiene previsto asistir a la ceremonia de entrega de los Premios WellChild. En principio y salvo cambios de última hora, no se espera que el duque de Sussex esté acompañado por Meghan Markle, ni tampoco que se encuentre con miembros de su familia paterna.