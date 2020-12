8 regalos para hacer a los tuyos esta Navidad 2020

Amigos invisibles, familia o bien autoregalos. Aunque no sean de forma presencial estamos a tiempo de enviar regalos para hacer a los tuyos esta Navidad 2020 o en Nochevieja o en Reyes. O bien luego porque no siempre debemos obsequiar en estos días, no es obligatorio.

El Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum señala que 1 de cada 5 españoles gastará más de lo habitual en regalos de Navidad para “hacer más feliz a su familia”. Las dificultades atravesadas por la ciudadanía a lo largo del año, como el estrés o el aislamiento social a raíz de la pandemia, hace que muchos quieran mostrar su afecto a través de elementos materiales.

Aún así y por precios asequibles, ya puedes apuntar estas ideas y darte prisa. Otra opción es quedar al aire libre e intercambiar regalos y brindar por una Navidad diferente.

A cuidar nuestra salud bucal

Un regalazo es el cepillo de dientes e Irrigador mini de Roaman. Este último ofrece un formato más pequeño, sin cables e incluso más efectivos para una limpieza total de la boca, que suponen una revolución en el sector por su diseño, tamaño y tecnología.

Mientras que el cepillo es un instrumento de máxima tecnología sónica que se presenta como la opción más completa, imitando el movimiento del lavado manual de arriba hacia abajo, pero capaz de vibrar hasta 48.000 veces por minuto, para una limpieza en profundidad, cómoda y aplicando la fuerza necesaria.

Regalar una escapada rural

Hay que salir, pero solo con la familia y la misma burbuja. Por esto nada mejor que regalar una escapada. Hotel Rural Los Ánades, en Abánades, Guadalajara, es una opción donde disfrutar del aire libre y de la tranquilidad en un entorno de gran belleza gracias a su naturaleza.

Podremos descansar y relajarnos en plena naturaleza y en un entorno rural de calidad, con la posibilidad de dormir en un original Loft Rural totalmente equipado o en una casa rural. Barranquismo, paseos en globo y muchas otras actividades prometen unos días inolvidables con los que más queremos.

Al rico chocolate

Si estamos algo cansados de tanto azúcar y chocolate con leche, desde Pacari nos dan a conocer que el cacao puro, como el suyo, es uno de los alimentos para nuestro organismo. Así que es un regalo saludable que se podrá tomar durante estas fiestas. El chocolate orgánico y con un alto porcentaje de cacao es una excelente opción ya que tiene cantidades bajas de azúcar y no contiene leche, como consecuencia, menos calorías, es la opción perfecta para disfrutar de este dulce y cuidar la línea durante las fiestas.

Alguno de sus excelentes sabores para obsequiar son tabletas de Sal y Nibs, de Hierbaluisa, de Raw 70% y de Maracuyá. Además también da la opción a las empresas de personalizar las cajas con su logo, por lo que también se convierte en un regalo de empresa muy atractivo en estas fechas.

Para la piel

Regalar belleza es pensar en salud y bienestar. Y entre los regalos para hacer a los tuyos esta Navidad 2020 están los aceites esenciales en formato roll-on de BCL SPA. Con una revolucionaria fórmula sin cera que absorbe la piel instantáneamente, totalmente veganos y cruelty free. Los puedes encontrar de menta y limón, naranja y clavo, lavanda y cedro y menta y wintergreen.

Apuesta por las joyas

Para tu hermana o tu madre, las joyas siempre son eternas. La joyería positiva con piezas orgánicas, coloristas y elaboradas de forma sostenible con propiedades positivas sobre tu vida de Patricia Arlà te sorprenderá. Todas las colecciones están inspiradas en la naturaleza y en los beneficios de sus principales elementos.

Efecto flash para la piel

Germinal Acción Inmediata se presenta en formato ampollas. Así el producto se conserva intacto desde su fabricación, se evitan oxidaciones y contaminaciones, lo protege de la luz y del oxígeno, y además es fácilmente reciclable sin causar daño al medio ambiente.

Ofrece un efecto tensor inmediato para una piel más firme al instante (lo que necesitamos en fiestas!!) por la acción de las proteínas de semillas de trigo; favorece la síntesis de colágeno y elastina; hidrata y nutre la piel con el extracto de levadura, y aporta elasticidad, flexibilidad y suavidad a la piel. Tu autoregalo o bien para obsequiar a esa amiga que hace tiempo que no ves. Es sí o sí de entre los regalos para hacer a los tuyos esta Navidad 2020.

Un vino blanco para celebrar

Regalar gastronomía es un bien para todos. Y si es un buen vino blanco, mejor. El Gargalo Godello 2019, con 95 puntos y medalla de oro del concurso International Wine Challenge, es el mejor para bridar por esta Navidad diferente. Dos bodegas familiares, Bodegas Gargalo, el proyecto del diseñador de moda Roberto Verino, y la centenaria casa Bodegas Riojanas, se unieron en abril de 2019 para colaborar en la consecución de su idéntico objetivo común: elaborar vinos de terruño que hablasen de su origen.

Accesorios y más

& Other Stories presenta la mejor selección de regalos para Navidad a través de accesorios en forma de complementos para animar estas fiestas: accesorios para el pelo, joyería, pañuelos, bolsos… para un regalo perfecto.