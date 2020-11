Norma Duval explica por qué tenía el rostro inflamado en ‘Mask Singer’

Mask Singer se ha convertido por mérito propio en uno de los entretenimientos preferidos de miles de personas, que cada miércoles se esfuerzan por conocer qué famoso es el que se oculta detrás de cada una de las máscaras. La gran sorpresa de la pasada semana fue Norma Duval, quien se descubrió bajo el disfraz de ‘Unicornio’. La vedette no solo sorprendió por lo bien que sabía cantar, sino también porque se trataba de su regreso a la pequeña pantalla.

Pero más allá de su regreso a los escenarios, la artista acaparó muchos comentarios en las redes sociales ya que se veía un tanto cambiada. Muy pronto comenzaron las primeras especulaciones que apuntaban a que la rubia se habría sometido a un tratamiento estético y, ante tales afirmaciones, Norma ha decidido romper su silencio para explicar qué es lo que pasó y por qué se le veía cambiada.

Unas declaraciones que ha compartido en sus redes sociales y en las que comienza diciendo que ella también se sorprendió al verse en ‘Mask Singer’. «Mi cara estaba inflamada, pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto», afirma Norma. «También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las mascaras», continúa, para dejar claro que el programa es duro para sus protagonistas, «la prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor y el peso de la propia cabeza del Unicornio, añadido a mi claustrofobia, me ocasionaron esa reacción de inflamación».

Pero a pesar de todo, no duda en reconocer que su paso por el programa fue «un placer». Tan solo había que verla actuar bajo el Unicornio para darse cuenta de que lo estaba pasando en grande. No es para menos, pues se metió en la piel de una de las grandes divas, Cher, interpretando su gran éxito ‘Believe’. Sin duda, un tema muy complicado que dejó sin palabras a los miembros del jurado, Malú, José Mota y Los Javis, que no pudieron más que quedarse con la boca abierta cuando la barcelonesa se quitó la máscara.

«Muchas gracias a todos. Estar en un programa como este en estos momentos es tan importante, es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante… No sabéis todo lo que hay ahí detrás, porque nadie sabe quiénes somos. Estoy muy contenta, ha sido un placer. Les deseo a todos mis compañeros toda la suerte del mundo porque estar detrás de estar de este traje y bajo la máscara es muy difícil», declaró tras descubrirse.

Pero antes de irse, Norma Duval aprovechó para lanzar un piropo a uno delos miembros del jurado, concretamente a Malú, a quien le dijo que era su cantante favorita y que tenía todos sus discos. Sin duda, un halago de los que no se olvidan.