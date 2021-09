Soraya Arnelas no ha querido faltar a una nueva edición del FesTVal de Vitoria, que se celebra estos días en la ciudad vasca. En la primera jornada del evento ha tenido lugar la presentación de ‘Celebrity Bake Off’, el nuevo concurso culinario presentado por Paula Vázquez y Brays Efe en el que estarán Clara Villalón y Frédéric Bau como jueces y contará con Pablo Rivero, Chenoa, Soraya Arnelas, Adriana Torrebejano, James Rhodes, Andrés Velencoso, Iturralde González, Esty Quesada, Yolanda Ramos, Paula Gonu, Joan Capdevila y Esperanza Aguirre como concursantes.

La cantante ha presumido de barriguita en el estreno del espacio en la alfombra roja del festival. La artista ha atendido amablemente a las cámaras de la agencia Gtres y ha explicado cómo está viviendo este nuevo embarazo y cómo ha afrontado el concurso, a pesar del embarazo.

“Ha sido increíble, de hecho, tengo que decir que me ponía menos nerviosa delante del fogón que cuando voy a subir al escenario, la adrenalina es completamente diferente, he cocinado tranquila, he disfrutado un montón, he aprendido un montón y la verdad es que ha sido de esos programas inolvidables y que volvería a repetir una y cien mil veces”, ha asegurado la cantante.

A pesar de que mantiene que ha sido una estupenda experiencia, recalca que no tenía pensado cocinar en un tiempo: “tengo que decir que terminó el programa y la mayoría de nosotros hemos dejado de cocinar una temporadita”. Sin embargo, aunque ha acabado un poco saturada de fogones, ya ha empezado a retomar su afición por las galletas: “alguien me ha dejado caer que cocine, pero hemos venido saturados, ha sido muy intensivo, pero debo confesar que ahora empiezo a hacer galletas de nuevo”, ha dicho.

La artista ha comentado cómo está viviendo este segundo embarazo, en el que también espera una niña: “durante el programa no he tenido antojo de dulce, todo lo contrario, de hecho, he probado muy poco los dulces de mis compañeros e incluso los míos, alguna cosa, pero he probado muy poco, o sea que bueno, Olivia sobre todo lo que va a salir es muy activa como Manuela porque es que no paro, le doy caña todo el rato”, ha asegurado. Soraya reconoce que lo está llevando muy bien, de hecho, está pudiendo mantener un ritmo de trabajo normal: “es verdad que cada embarazo es un mundo, me encuentro súper bien, porque gracias a Dios puedo seguir trabajando y Olivia me está dejando hacer conciertos y tal, pero sí que es verdad que la edad va pesando y hay algunos achaques de la edad. Me encuentro muy bien, tengo previsto seguir trabajando hasta el 15 de octubre, me toca para el 10 de noviembre y esos 20 días quiero estar un poquito más tranquila, pero voy a aprovechar hasta el último momento si todo va bien y de hecho hoy estoy aquí y me atece celebrarlo con mis compañeros”, ha recalcado.

Además, Manuela, por ahora, no tiene celos de la hermanita que está por llegar, aunque todo puede cambiar cuando Olivia esté con ellos: “de momento bien, yo creo que la cosa luego cambiará un poquito cuando vea que Olivia la coge los juguetes y esas cosas, pero bueno, de momento tiene necesidad de conocer a su hermana, le da besitos a la barriga, a mamá la cuida y es cariñosa, o sea que estamos muy contentos en casa”.

Hace algunas semanas, Soraya se pronunció en redes sociales sobre la vacunación a embarazadas, algo que, según ella, es necesario para evitar problemas mayores: “lo que yo hago es fiarme de los facultativos. Mi ginecólogo al principio me recomendó que no porque nada seguro y a los meses volvimos a hablar y me dijo: “vacúnate, que está la situación muy mal”, me he vacunado, no he tenido ni síntomas, ni nada y ya está. Yo creo que hay que sumar y creo que si queremos que esto pase lo antes posible tenemos que hacerlo entre todos y como figura pública, no es que tenga que dar ejemplo, pero también tengo un trabajo en el que tengo que estar socialmente cerca de las personas y creo que es una responsabilidad”.

Lo que por ahora no está muy claro es el tema de su boda, que estaba prevista para septiembre, pero por ahora, habrá que esperar: “pues que la cosa no se ha mejorado y como yo quiero una boda gitana…, por lo menos, mínimo dos años”, ha asegurado.