La polémica está servida entre María Pombo y la presentadora Inés Hernand. La creadora de contenidos ha estallado como nunca en redes sociales ya que en contadas ocasiones ha entrado en enfrentamientos públicos. Sin embargo, un comentario de la colaboradora de La familia de la tele ha destapado una ‘guerra’ en el universo 2.0.

Todo ha surgido a raíz de que Javi de Hoyos destapara que María no seguía a Inés en redes sociales. Tras ello, María Pombo ha querido responder tajante el motivo del unfollow. Una explicación que Hernand ha respondido, al igual que Jonan Wiego, otro ex amigo de María, que ha contado la razón de su distanciamiento.

Cronología de la polémica entre Pombo y Hernand

Poco tiempo después de que María Pombo, junto a su familia, estrenaran su documental, la cuenta Livingpostureo hizo una parodia del mismo. Un vídeo que conquistó a Inés Hernand que aprovechó para reírse de esta versión. Fue por ello que la empresaria madrileña dejó de seguirle pues, como es evidente, no le sentó bien su comentario.

Inés Hernand posando en la alfombra roja de los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Poco tiempo después Inés y María coincidieron en unos Premios Forbes y Hernand fue la encargada de entregarle a la creadora de contenidos un premio. Sin embargo, Pombo prefirió no saludarla ya que, como es lógico, no estuvo de acuerdo con la reacción de Inés a su documental.

Antes de que la mujer de Pablo Castellano se manifestara en redes sociales, Inés dijo hace unas horas en su programa de TVE que no apoyaba el tipo de familia que exponía la influencer. Una familia unida que, como en todas las casas hay desacuerdos, pero siempre ha habido respeto y admiración. Por su parte, la colaboradora de La familia de la tele en otras ocasiones ha defendido que hay otros tipos de familias y que no todo el mundo tiene por qué sentirse identificado con el clan Pombo.

María Pombo en una fiesta de Netflix. (Foto: Gtres)

Tras el vídeo de Javi de Hoyos en el que contó este unfollow de Pombo a Hernando, la creadora de contenido ha expuesto las razones por las que decidió romper en redes con la comunicadora. «Lo que no puede ser es que la gente tenga la ‘valentía’ de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les de la mano en público para la foto. Lo siento, pero no va a pasar ni en unos premios con cámaras delante, ni en la calle a solas. La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan y luego faltar de todas las maneras posibles».

Por su parte, Inés Hernand ha querido responder al mensaje de María Pombo: «Buenos días, María. Por matizar: a lo que llamas «valentía» es a reírme de una parodia, al igual que nos hemos reído con la Hora Chanante. Ciertamente, y aunque no me identifique con tu forma de pensar o vivir (ni tú con la mía), jamás he faltado de todas las maneras posibles. Dicho lo cual, me paguen o no, seguiré ofreciéndote una mirada o una sonrisa porque la vida es muy larga. Aprovecho para recomendarte la parábola del siervo impío».