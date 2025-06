Ya es oficial. La Familia de la Tele desaparecerá de la parrilla de los telespectadores próximamente. Tras semanas de emisión, RTVE ha decidido cancelar este espacio debido a las bajas audiencias y es que su propuesta no ha convencido al público a pesar de tener rostros conocidos en el programa. Esta decisión afecta directamente a tertulianos de la talla de Belén Esteban, María Patiño (co presentadoras) o a Isa Pantoja, que se ha quedado sin trabajo a pocos días de dar a luz a su segundo hijo. Sin embargo, tras conocerse la noticia, ha sorprendido la ausencia durante todo este tiempo de una colaboradora que estaba entre sus filas y de la que no ha habido rastro: Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, ¿vetada?

El 5 de mayo, coincidiendo con el desfile de La Familia de la Tele como si de un carnaval se tratase, el programa destapó dos de sus colaboradoras estrellas. La primera de ellas Isa Pantoja, que renunció a su puesto como tertuliana en Mediaset después de muchos años para unirse a este equipo; y Rocío Carrasco, que desde hace casi cuatro años había desaparecido de la vida de los telespectadores tras sus polémicos documentales emitidos en la cadena de Fuencarral.

Rocío Carrasco en el desfile de ‘La Familia de la Tele’. (FOTO: GTRES)

Su fichaje fue llamativo por varios motivos. El primero de ellos por su regreso a la televisión. El segundo porque competiría con TardeAR, el programa en el que trabaja su hermana, Gloria Camila Ortega, con la que no tiene relación y con la que ha protagonizado enfrentamientos mediáticos y, tercero, por su reencuentro en directo con Marta Riesco, ya que ambas son ex parejas de Antonio David Flores.

Aunque su participación sonó antes de la emisión del programa, La Familia de la Tele quiso dar la exclusiva por todo lo alto en su desfile, presentándola como la colaboradora estrella de su espacio. «Se me ha ido la noción del tiempo. Yo vengo con las mejores vibras del universo, como siempre, vamos a por todas», dijo en su primer directo con RTVE, con los que ha trabajado anteriormente tras participar en realities como Bake Off: famosos al horno.

Rocío Carrasco e Isa Pantoja en el desfile de ‘La Familia de la Tele’. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, desde entonces, no ha habido rastro de la primogénita de Rocío Jurado en la televisión a pesar de la promesa del programa de recuperarla como comentarista en la pequeña pantalla. Carlota Corredera, íntima de la hija de Pedro Carrasco y presentadora de Tentáculos, dio algunas pistas en su programa sobre el motivo de esta ausencia. «Igual me meto en un lío, pero a lo mejor en algún momento hablamos, y no me quiero adelantar, de las reacciones que hubo, no solo de Marta, sino de más personas, cuando vieron que Rocío Carrasco era una de las personas que iba a estar también en La Familia de la Tele», dijo. Quien arrojó luz verde sobre la razón por la que la madre de Rocío Flores aún no había puesto un pie en el plató fue Kiko Hernández, que desveló cuál podría ser la razón de esta bomba de humo: «Hay dos personas que no van a tener feeling con Rocío: Kiko Matamoros y Lydia Lozano. Ah, y hay una tercera… Belén Esteban».