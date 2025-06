Gloria Camila desvela cómo participa Rocío Carrasco en el homenaje anual a Rocío Jurado

Este 1 de junio se han cumplido 19 años del fallecimiento de Rocío Jurado, una de las voces más emblemáticas de la música de nuestro país. Como cada año, Chipiona, el municipio gaditano que la vio nacer, se ha volcado en la organización de un emotivo homenaje en su honor que ha contado con la presencia de numerosos vecinos, fans y una parte importante de la familia de la inolvidable intérprete de Como una ola. Sin embargo, una vez más, ha vuelto a ser sonada la ausencia de Rocío Carrasco, la primogénita de la cantante. Y es que, aunque sea un día marcado en rojo en el calendario del clan, la mencionada prefiere no estar presente. No obstante, Gloria Camila, su hermana, ha desvelado de qué manera participa en estos emotivos actos, la cual, hasta ahora, era completamente desconocida.

A las puertas del Cementerio Municipal de Chipiona, la influencer ha señalado que Rocío Carrasco siempre es invitada al homenaje en memoria de su madre. Sin embargo, ha explicado que esta suele declinar la invitación y no asistir al acto de forma presencial. No obstante, eso no significa que se mantenga al margen. Según ha explicado, siempre tiene algún gesto simbólico para recordar a su madre y mostrar que, aunque no esté físicamente presente, sí participa emocionalmente. «Aquí está todo el mundo invitado. Ella no suele venir, siempre ha estado invitada, pero sí que pone un centro de flores también, desde hace un par de años atrás. Y también se porta y participa, evidentemente como hija que es», desvelaba la colaboradora de televisión.

Gloria Camila en el Cementerio Municipal de Chipiona. (Foto: Gtres)

Sobre la ausencia de su hermano José Fernando, Gloria Camila también ha explicado que no ha podido estar presente porque sólo sale los fines de semana del centro de rehabilitación en el que se encuentra interno. Entonces, por logística, «se les complicaba».

Para concluir su intervención con los medios, la joven ha querido dejar claro que para ella es un día muy especial que tiene como objetivo que el nombre de su madre «nunca se quede en el olvido». «Me quedo con el trabajo que hay detrás para organizarlo. Y además no es solo hoy, es durante todo el día del año. Que la asociación siempre la limpia, la tiene bonita, con flores… Y luego para que llegue este día y podamos juntarnos, disfrutar y hacer recordatorio en una misa preciosa, como cada año», concluía.

Rocío Flores en Chipiona. (Foto: Gtres)

Siguiendo los pasos de su tía, Rocío Flores también ha hablado con la prensa durante el homenaje a su abuela. En su caso, ha preferido abstenerse y no pronunciarse sobre las ausencias, asegurando que lo único que le importa es que ella sí que está allí. «Pasan muchos años, pero nosotros siempre la llevamos muy presente. Y en un día así como señalado, pues más. Estamos los que hemos podido venir», concluía.