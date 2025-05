Las fiestas de Lydia Lozano en su casa de Chamartín son un misterio que solo unos pocos tienen el privilegio de conocer. Sin embargo, nadie conocerá nunca lo que ocurre dentro del hogar de la colaboradora televisiva debido a la estricta norma que tienen sus invitados cuando van a alguna de sus celebraciones. La comunicadora ha desvelado que, al igual que ocurre con las grandes exclusivas de eventos sociales, está completamente prohibido que los asistentes tengan teléfonos móviles.

Las condiciones de Lydia Lozano a sus invitados en sus fiestas

A lo largo de la historia de la televisión, y generalmente en los programas de la actualidad social, se ha abordado en varias ocasiones las fiestas de Lydia Lozano. Asimismo, debido a su trayectoria al frente de la gran pantalla, la periodista se ha codeado de muchos famosos y compañeros de profesión, a los que ha invitado a sus celebraciones temáticas en el hogar que comparte con Charly, su marido.

Lydia Lozano. (FOTO: GTRES)

En el podcast Poco Se Habla, la tertuliana se ha sincerado como nunca sobre la condición por la que prefiere que sus invitados no lleven teléfonos móviles ni saquen fotos. Su respuesta ha surgido a raíz de explicar que mantiene muy buena relación con sus compañeros de Sálvame, a excepción de Terelu Campos, con la que mantuvo buena sintonía hasta que volaron a Miami para grabar Sálvese quien pueda. «En donde se conoce a la gente es en mis fiestas. El pesado que te come la oreja no vuelve. El que no sabe beber, no vuelve. Tampoco se pueden hacer fotos», dijo a Xuso Jones y Ana Brito, presentadores del espacio.

Asimismo, la colaboradora ha explicado el por qué sus fiestas son tan conocidas: «Mis fiestas son míticas, porque junto a mucha gente, casi nunca de la tele, aunque hubo uno de la tele que se lió con otra muy conocida en el sótano de mi casa, donde están las cintas de Tómbola. No puedo decir iniciales».

Las polémicas de las fiestas de Lydia Lozano

En el año 2017, Lydia Lozano fue noticia por una de sus fiestas. La colaboradora dijo en Sálvame que «estaba contentita» con una de sus vecinas del barrio de Chamartín. «Llamó a la policía porque tenía un DJ en casa», se defendió la tertuliana.

Lydia Lozano en ‘Sálvame Deluxe’. (FOTO: TELECINCO)

Sin embargo, debido a las acusaciones de la periodista, otro de sus vecinos decidió descolgar el teléfono y contar cómo eran las fiestas de la tertuliana. Un testimonio que hizo que Lozano se rompiera por completo. «Tengo fotos de ella de fiesta y se e que está casi desnuda. Estaban todos muy a gusto y se empezaron a despelotar. Ella estaba bailando el Chuminero en bragas», dijo. Tras ello, Lydia se rompió por completo y estalló como nunca: «Si me despeloto, estoy en mi casa, si me bajo las bragas, es mi fiesta y si bebo hasta el agua de las macetas, es mi problema. Se ha dado una imagen de que todo el mundo va en bragas y calzoncillos en mis fiestas y no es verdad. Se ha dado credibilidad a un señor y por supuesto que le voy a denunciar. Voy a ir a la policía. No es agradable vivir rodeada de casas y que haya un señor que me esté mirando, por eso voy a ir a la policía».