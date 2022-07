No hay duda de que Shakira no está pasando por su mejor momento. Después de haberse separado de Gerard Piqué, la cantante ha rechazado la propuesta de la Fiscalía de Barcelona, con la que podría haber evitado ir a juicio por un presunto fraude a Hacienda de más de catorce millones de euros. Un movimiento que no ha gustado nada a la Justicia y que podría marcar un antes y un después en la vida de la de Barranquilla.

Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer que, la fiscala Carmen Martín Aragón ha solicitado hasta ocho años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros para la intérprete de Waka Waka por sus presuntos delitos contra la hacienda pública. Por su parte, la colombiana ha depositado ya la deuda con Hacienda, habiendo regulado su situación ante la Agencia Tributaria al pagar incluso miles de euros más de lo que le correspondía con el único objetivo de abonar todos y cada uno de los impuestos que le faltaban. Un gesto que no ha pasado desapercibido para la Justicia, razón por la que ha reducido una petición de pena que aún sigue siendo bastante prolongada.

Pese a los arduos intentos de la artista por demostrar su verdad, la acusación pública sigue firme en sus convicciones a la hora de asegurar que Shakira habría cometido hasta seis presuntos delitos de fraude a Hacienda entre el 2012 y el 2014 con el uso de un entramado societario, ramificaciones en paraísos fiscales y la simulación de vivienda en el extranjero, cuando realmente tenía asentado su domicilio en Barcelona junto a la que era su pareja hasta hace apenas dos meses.

Por su parte, la acusación pública ha señalado en su comunicado que, en esos tres años, la mayor parte del tiempo lo pasó en España, superando los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual, y por ende, debe pagar los impuestos dentro de nuestras fronteras. Algo de lo que aseguran que Shakira era “conocedora”, exceptuando las salidas que llevaba a cabo para cumplir sus compromisos profesionales y alguna que otra actividad de ocio.

Este escrito ha tenido lugar tan solo un día después de que los abogados encargados de llevar a cabo el caso de Shakira comunicaran abiertamente que no tenían intención alguna de seguir con las conversaciones para llegar a un acuerdo y evitar un juicio, rechazando así la propuesta de la fiscalía, la cual quería sustituir la pena de prisión por una multa económica. Y es que, el equipo legal de la ex del futbolista catalán coincide en que todo lo sucedido es “un total atropello a sus derechos”, ya que la cantautora siempre ha mantenido una conducta muy favorable frente a la ley, además de “una plena disposición de solventar” cualquier malentendido que hubiera podido haber sucedido durante los últimos meses, antes de que se diera a conocer que sus supuestos delitos podrían conllevar un proceso penal.