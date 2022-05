A finales de la pasada semana se conocía la noticia de la presunta relación de Luis Lorenzo con la muerte de una tía de su mujer, Arancha Palomino. El intérprete y su esposa pasaban a disposición judicial a consecuencia de su supuesta vinculación con el asesinato de la anciana, que se había trasladado de manera temporal al municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid a vivir con la pareja. Al parecer, la intención del matrimonio era quedarse con la herencia de la tía, que había cambiado su testamento poco antes.

Tras comparecen ante la jueza durante seis horas aproximadamente, la jurista tomó la decisión de dejarlos en libertad con cargos. Según ha trascendido, el fiscal encargado de este tema habría sido quien habría optado por no solicitar de manera formal la prisión provisional para la pareja, aun teniendo en cuenta que ambos se encuentran acosados de un presunto delito de asesinato. Al matrimonio se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del territorio nacional y se les ha ordenado comparecer de manera semanal ante el juzgado de Arganda del Rey hasta que se confirme cuándo tendrá lugar el juicio.

Esta mañana, en torno a las 10:00 de la mañana, la pareja abandonaba su residencia en Rivas-Vaciamadrid y ponía rumbo a los juzgados. A su llegada, el actor se ha mostrado tranquilo y ha dicho a los periodistas que se encontraba «perfectamente». Ha sido a la salida cuando se ha parado a hacer unas declaraciones. «Quiero agradeceros a todos vosotros, respeto profundamente vuestro trabajo, pero en este momento no voy a hacer absolutamente ninguna declaración, más allá de decir que tanto mi mujer como yo somos inocentes, nos fiamos plenamente del trabajo que está haciendo la Justicia y pido respeto a los medios por un derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado, espero que sea lo antes posible.», ha comenzado diciendo. Sobre cómo se encuentran ambos, ha asegurado que «es una situación muy complicada, sobre todo para los menores», ha recalcado.

Por su parte, la mujer del intérprete, Arancha Palomino, con mascarilla, ha recalcado las palabras de su marido. «Gracias por vuestro trabajo, somos inocentes, no voy a decir nada más», ha asegurado. «Todo lo que se está publicando es falso y tenemos la conciencia absolutamente tranquila». Arancha ha confirmado que cuidaron adecuadamente de la fallecida y que «había una persona contratada veinticuatro horas al día para cuidarla». Muy afectada, ha comentado: «Cuando eres inocente y te ves en una situación así cómo puedes estar», ha dicho con la voz entrecortada.

El abogado del matrimonio, Francisco Pérez, ha declarado que la pareja está pasando un momento difícil: «Mantienen que son inocentes de manera constante», ha asegurado. Sobre la herencia, Pérez ha asegurado que no se ha tramitado: «La herencia está sin aceptar. No ha habido acto de disposición de la herencia. Todavía está en titularidad de la fallecida. Solo hay una transferencia de menos de 30000 euros que se hace a una cuenta como previsión para tener que asumir una serie de gastos, pero están perfectamente localizados y no han sido gastados ni consumidos. No ha habido despatrimonización», ha confirmado.

Según ha trascendido, mientras que el intérprete ha preferido no pronunciarse ante la jueza, su mujer sí que hacía declaraciones y aseguraba que no tenía relación alguna con la muerte de su tía, que falleció hace un año.

Fue en marzo de 2021 cuando la tía de Arancha Palomino se trasladaba desde su residencia habitual en Asturias a la capital de España, para pasar tiempo con su sobrina y el marido de esta. Una decisión que, según la familia de Arancha, no la tomó ella. De hecho, su propio hermano, José, preocupado por ella, puso una denuncia por desaparición. La Guardia Civil se trasladó hasta la casa de Luis Lorenzo, pero él se negó a dejarles pasar sin orden judicial. Al cabo de las pocas semanas se conocía el fallecimiento de Isabel y entonces su hermano solicitó una autopsia porque le llamaba la atención la muerte repentina. Un informe que, tal como ha podido saberse, ha apuntado que el cuerpo de la víctima tenía altas concentraciones de sustancias tóxicas.