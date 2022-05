El actor Luis Lorenzo y su pareja, en libertad provisional con cargos al ser acusados de asesinato

El viernes amanecía con una noticia que ha marcado un antes y un después en el panorama nacional. El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, pasaban a disposición judicial a consecuencia de un supuesto vínculo con el asesinato de una anciana en la capital. Al parecer, la fallecida se trataba de la tía de la mujer, la cual se había trasladado temporalmente a Rivas Vaciamadrid sin llegar a imaginar que tendría un fatídico final con una serie de sustancias tóxicas altamente concentradas en su cuerpo, las cuales podrían haber sido proporcionadas por la pareja, que estaría supuestamente interesada en quedarse con el dinero de la víctima.

Con el paso de las horas se han ido sabiendo más detalles sobre el caso, habiendo permanecido los dos protagonistas en cuestión bajo disposición policial mientras el juez les tomaba declaración por medio del Juzgado de instrucción número 9 de Arganda del Rey. Tras varias horas de incertidumbre, el intérprete de series como La que se avecina, El comisario o Yo soy Bea salía en libertad provisional junto a su esposa, eso sí, con cargos. El fiscal encargado del asunto habría sido quien habría optado por no solicitar de manera formal la prisión provisional para la pareja, pese a que los dos están acusados por un grave delito de asesinato. De esta manera, a Luis y Arancha se les ha retirado de manera inmediata el pasaporte, evitando así que intenten salir del territorio nacional y encomendándoles la obligatoriedad de presentarse en los juzgados de manera semanal para demostrar que no han huido hasta que tenga lugar su cara a cara con la Justicia, en el cual se confirmará o negará si son culpables o no del crimen del que se les señala.

Por el momento, ha podido saberse que Lorenzo se ha negado rotundamente a prestar declaración ante la jueza. Una actitud muy distinta a la que ha tenido su pareja, que sí ha hablado largo y tendido para negar tajantemente su implicación y autoría en el asesinato de su tía, versión que sí mantiene el Ministerio Fiscal dadas las pruebas con las que cuenta el cuerpo de Guardia Civil que investiga el caso. Y es que, aunque todo apunta a que ellos podrían ser los culpables de la muerte, la jueza Sanz Collado no ha contado con tiempo suficiente para tomar una decisión ni con la petición de la fiscalía de prisión provisional para ellos, estableciendo así la mencionada libertad con cargos y sus consecuentes medidas cautelares.

Una historia con trágico final

La vida de Isabel habría dado un giro de 180 grados durante el pasado mes de marzo de 2021, cuando dejaba su residencia habitual de Asturias para asentarse temporalmente en la capital y en compañía de su sobrina y el marido de ésta, sin llegar a imaginar lo que sucedería posteriormente. Muy preocupado por la ausencia de la fallecida, José, su hermano, optaba por poner una denuncia por desaparición, motivo por el que la Guardia Civil se personificaba en la vivienda de la pareja mientras ellos se negaban a abrirles sus puertas sin una orden judicial que les obligara a ello. Más tarde tenía lugar el fallecimiento de la tía de Arancha, y ante la rareza de lo sucedido, su hermano pedía una autopsia para averiguar el motivo de la pérdida repentina, el cual habría ahora apuntado a la aparición de una serie de sustancias tóxicas altamente concentradas en el cuerpo de la víctima.