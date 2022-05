Detenido Luis Lorenzo, actor de ‘La que se avecina’, por el asesinato de una anciana

El panorama cinematográfico nacional ha amanecido completamente consternado por una de las últimas noticias que se han dado a conocer. Ha sido este mismo viernes cuando Luis Lorenzo Crespo, conocido por sus papeles en series como La que se avecina, Yo soy Bea o El comisario, ha pasado a disposición judicial a consecuencia de un supuesto vínculo con el asesinato de una anciana en la capital. Una durísima acusación por la que el actor se ha situado en el ojo del huracán mediático en los últimos minutos.

La víctima en cuestión sería Isabel, una mujer de avanzada edad que tendría una conexión familiar con el intérprete. Y es que, la fallecida es la tía de la esposa de Lorenzo, la cual residía en Asturias aunque durante el pasado mes de marzo de 2021 optó por disfrutar de unos días en su domicilio de Rivas-Vaciamadrid, aprovechando así el buen tiempo de Madrid recién entrada la primavera y las altas temperaturas que caracterizan la zona.

Teniendo en cuenta la visita de Isabel al sur de Madrid, José, el hermano de la mujer intentó ponerse en contacto con ella, aunque la pareja le impedía que lo hiciera. De esta manera, José comenzó a preocuparse cada vez más cuando veía que la fallecida no daba señales de vida, motivo por el que no le quedó más remedio que denunciar su desaparición y esperar a que se confirmara una noticia que probablemente nunca hubiera deseado escuchar.

Pese a que estos datos han sido aportados por Efe de la mano de fuentes de la Comandancia de Madrid, Cruz Morcillo a través de El Programa de Ana Rosa ha sido encargada de desvelar todos los detalles que giran en torno a la acusación del actor de 61 años, el cual habría pasado junto a su pareja a disposición judicial, acusados ambos de un delito de asesinato.

Según la periodista especializada en sucesos, la autopsia concluye con que la fallecida cuenta con una serie de sustancias tóxicas altamente concentradas en su cuerpo, aunque no están ni en órganos vitales ni en el pelo. Todo esto apunta a que el suministro de éstas “no habría sido continuado”, razón por la que su hermano no comprendía cómo Isabel había tenido un deterioro tan rápido en su salud pese a que cuando residía en Asturias se encontraba en perfectas condiciones.

Cabe destacar también que, según la experta, la pareja también ha sido imputada por “desatención y maltrato psicológico”, dado que los vecinos de la pareja en Arganda del Rey han declarado ya ante el juez, admitiendo que “oían gritos continuos, voces e insultos” hacia la mujer. Además, la fallecida contaba “con una disposición económica en torno a 60.000 euros que han ido sacando progresivamente” y que según los investigadores podría haber sido la causa, ya que el objetivo apunta a haber sido “quedarse con el dinero”.

Sea como fuere, lo cierto es que según el juez va a ser difícil establecer la causalidad, ya que “ha pasado un año entero y tendrán que estudiar ordenadores, teléfonos…”. De hecho, el hermano ya consideraba que algo no iba bien, ya que “había denunciado la desaparición de la señora, haciendo que la Guardia Civil fuera a la casa, y que posteriormente la pareja les dijera que está bien, pero que no les van a permitir la entrada si no es con orden judicial”, concluía Morcillo, aclarando además que José insistió en que se le hiciera la autopsia a la fallecida para saber el motivo de su muerte, la cual fue aceptada y abrió un abanico de posibilidades que aún están por ordenarse.