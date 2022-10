Gerard Piqué está a punto de afrontar un momento de lo más incómodo para él que le haría tener que lucir el nombre de Shakira en su camiseta. El motivo no es otro que un acuerdo comercial al que llegó la artista colombiana hace algunos meses con Spotify, patrocinador oficial del FC Barcelona hasta el punto de dar nombre a su estadio. Esto haría que el central catalán tuviera que vestir esta elástica que vemos a continuación.

💲 @shakira 💙❤️ Primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en @Spotify. Segunda artista en estar presente en la camiseta del FC Barcelona. pic.twitter.com/D19OZuQGu5 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) October 19, 2022

¿Se imaginan a Piqué jugando en el Camp Nou con el nombre de su expareja, con quien batalla en los despachos de abogados, en el pecho? La ciencia ficción podría superar a la realidad. La noticia positiva para él es que tan solo debería hacerlo durante un partido porque el acuerdo alcanzado con Spotify es con varios artistas, uno por encuentro. El pasado domingo fue el turno de Drake, que llegó a 50 billones de reproducciones en la plataforma de audio. No obstante, la imagen podría evitarse si es que el futbolista no estuviera en condiciones de disputar ese partido o bien si su técnico, Xavi Hernández, decide que no juegue ningún minuto. Solo de esa manera se ahorraría el convertirse en objeto de meme en las siempre ávidas redes sociales.

No es el único disgusto para Gerard Piqué puesto que Shakira acaba de sacar una nueva canción que guarda un mensaje directo hacia él. Bajo el título de Monotonía, la colombiana se une con Ozuna para crear una canción que dará mucho que hablar, y no solo porque a buen seguro se convierta en un éxito en todas las listas musicales sino por su letra: «No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría».

Es la segunda ocasión en pocos meses en la que Shakira desliza dardos directos a Piqué. La primera fue a través de Te felicito, su éxito junto al novio de Rosalía, Rauw Alejandro: «Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti», cantó.

Mientras tanto, Gerard Piqué permanece al margen de todo esto. El defensa está centrado en su romance con la joven Clara Chía, con quien todo parece ir viento en popa y a toda vela. Tanto es así que su compañera de trabajo -forma parte del organigrama de Kosmos- ya habría conocido a los dos hijos de su novio y Shakira: Milan y Sasha. También han acometido su primer viaje juntos a París, ciudad del amor.