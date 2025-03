La resiliencia de Shakira en uno de los momentos clave de su carrera musical

Shakira ha regresado a los escenarios por todo lo alto y brillando, una vez más, con luz propia. La cantante arrancó una de sus giras más ambiciosas de su larga trayectoria profesional el pasado 11 de febrero. El escenario del arranque del tour, que lleva como nombre Las mujeres ya no lloran, fue el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). Show, que como era de esperar, fue un auténtico éxito. Un éxito que acompañó a los siguientes espectáculos de la artista.

Sus potentes discursos

Durante los shows que está realizando, Shakira no sólo ha vuelto a demostrar la estrella internacional en la que se ha convertido gracias a su trabajo y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria en la industria de la música, sino que sus conciertos se han convertido en una motivación para todos sus fans.

Shakira durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Sin ir más lejos, en el marco del primer concierto que dio en Buenos Aires, Argentina, ante 58.000 espectadores, la cantante dio un discurso por el que fue de lo más ovacionada. «La vida es así, no es perfecta y de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y es que nosotras después de cada caída nos levantamos un poquito más sabias, más fuertes porque las mujeres somos capaces de sanar un mundo, somos capaces de reparar lo que otros dañan, somos capaces de unir lo que otros separan», expresó con emoción.

Shakira durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Conciertos en España

La imparable resiliencia ha llevado a Shakira a extender más allá su gira musical. Tanto es así que la intérprete de Chantaje ofrecerá en España dos conciertos, que tendrán lugar en Madrid y Barcelona. Ambos espectáculos tendrán lugar en mayo de 2026.

Shakira en un concierto. (Foto: Gtres)

Un perfecto ejemplo de resiliencia

Después de unos días de rumores sobre una presunta crisis sentimental entre Shakira y Gerard Piqué, el 4 de junio de 2022 se confirmó que la que era considerada una de las parejas más estables de la crónica social internacional ponía punto final a su historia de amor tras más de una década juntos. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», indicaron en una misiva.

Unos meses después de este revés amoroso, concretamente el 12 de enero de 2023, Shakira resurgió de sus propias cenizas y lanzó uno de los temas más sonados de toda su carrera musical. Se trata de Bizarrap Music Sessions #53, canción se convirtió en todo un himno mundial y con la que llegó a ganar dos premios Grammy Latinos ese mismo año, entre otros reconocimientos. Un mes después, salió a la luz una de las colaboraciones más esperadas de la cantante, junto a Karol G, que llevaba como título TQG.

Al margen de lo profesional, Shakira tomó también una importante decisión: dejar atrás Barcelona, la que había sido su casa durante tantos años. Por ello, organizó una mudanza a Miami (Estados Unidos), donde se ha instalado junto a los dos hijos que tiene junto al ex futbolista del Fútbol Club Barcelona. Fue entonces, cuando la artista comenzó el principio de su nueva vida, una vida marcada no sólo por el éxito, sino por la resiliencia.