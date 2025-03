Nuevo revés para Shakira. La artista ha tenido que cancelar el concierto que tenía previsto dar en Chile este pasado domingo, 2 de marzo. A través de sus redes sociales, la intérprete de Waka Waka ha dado a conocer la triste noticia. «Ustedes, que me han acompañado por más de 30 años conocen mejor que nadie mi ética profesional y cuánto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor», ha indicado en un primer momento.

«Así que pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir a este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o mi producción», ha añadido.

Shakira en un concierto. (Foto: Gtres)

De esta manera, Shakira ha anunciado también que el show se realizará otra fecha. «Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales. Mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte para que se pudiera dar un show de la magnitud de este», ha señalado. «Nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia», ha continuado explicando.

Ante lo ocurrido, la artista ha querido disculparse con sus seguidores. «Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control. Aún así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido a la altura de lo que se merecen, aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario. Sé que cuento con su comprensión y cariño», ha finalizado la misiva.

Comunicado oficial de Shakira. (Foto: Redes sociales)

No es la primera vez que Shakira vive una situación similar desde que arrancó la gira. Al llegar al Lima (Perú) la de Barranquilla se vio obligada a cancelar su espectáculo previsto para el 16 de febrero debido a un inesperado problema de salud. Motivo por el cual fue ingresada de urgencia. Afortunadamente, todo quedó en un susto y fue dada de alta.

«Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento», explicó la intérprete en la red. «Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», comunicó. Finalmente pudo realizar el concierto el 17 de febrero en el Estadio Nacional.

Después de siete años sin hacer una gira musical, Shakira está de vuelta con Las mujeres ya no lloran Tour. Arrancó este ambicioso proyecto profesional el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro (Brasil) y tiene previstos 44 conciertos hasta el próximo 30 de junio. Aunque por ahora hay fechas por confirmar.