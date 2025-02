Shakira recibe el alta hospitalaria tras ser ingresada por un "cuadro abdominal" en Lima

Fue el pasado 11 de febrero cuando Shakira dio el pistoletazo de salida a una de las giras más importantes de su carrera: Las mujeres ya no lloran. El Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro tuvo el privilegio de acoger el debut de este esperado tour. Dos días después, la artista se trasladó hasta São Paulo para dar su segundo concierto, pero al llegar a la capital de Perú, la de Barranquilla se vio obligada a cancelar su espectáculo en Lima (previsto para el 17 de febrero) debido a un inesperado problema de salud que le llevó a ser hospitalizada de urgencia. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y ya ha sido dada de alta, según confirman varios medios.

Fue la propia cantante la que desde sus redes sociales comunicó su situación: «Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento», comenzaba a explicar. «Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», añadía.

Aseguraba que se encontraba «muy triste» por no poder subirse al escenario, ya que estaba muy ilusionada y emocionada por reencontrarse con su público peruano. Sin embargo, destacaba que, ante el informe médico que presentaba, no había podido hacer nada. No obstante, entre sus planes se encuentra buscar una fecha nueva para poder «realizar el show en cuanto sea posible». «Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes […] Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles […] Gracias por su comprensión. Los quiero mucho», concluía.

Acto seguido de publicar el escrito mencionado, numerosos fans no dudaron en reunirse en las inmediaciones de la Clínica Delgado de Lima en la que se encontraba ingresada la artista, para demostrarle su apoyo y mandarle mucho ánimo. Además, de acuerdo con lo publicado por la prensa local, Shakira estuvo acompañada por sus dos hijos en todo momento, los cuales quisieron estar cerca de su madre en estos complicados momentos.

Seguidores de Shakira, reunidos en las inmediaciones de la Clínica Delgado de Lima en la que se encontraba ingresada la artista. (Foto: Gtres)

Este contratiempo de salud no solo ha puesto en pausa su concierto en Perú, sino también los siguientes que tenía programados en su país natal. Estaba previsto que actuara en Barranquilla el 20 y 21 de febrero, dos días después en Medellín y el 26 y 27 de febrero en la capital. Por ahora, no hay confirmación de que estos conciertos hayan sido suspendidos, pero todo dependerá de su evolución y de la decisión de los médicos, ya que, aunque fuentes consultadas por El Mundo confirman que ya estaría fuera del hospital, lo cierto es que se desconoce el informe médico con el que ha sido dada de alta.

No es la primera vez que Shakira se ve obligada a cancelar uno de sus shows en plena gira. En el verano de 2018, como consecuencia de un virus que, en palabras textuales de la intérprete de Te felicito «la dejó hecha polvo», tampoco pudo acudir a un concierto que tenía planeado en Los Ángeles.