Shakira cambia la letra de una de sus canciones y acaba salpicando al PSOE

Después de siete años sin hacer una gira musical, Shakira está de vuelta con Las mujeres ya no lloran Tour. Arrancó este ambicioso proyecto profesional el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro (Brasil) y tiene previstos 44 conciertos hasta el próximo 30 de junio. Aunque por ahora hay fechas por confirmar.

Shakira cambia la letra de una canción

En la lista de canciones incluidas en la gira forman parte de ella icónicos temas de sus casi tres décadas de trayectoria en la industria. Shakira cantó Don’t Bother, del álbum Oral Fixation vol. 2 y que vio la luz en 2005. Si bien es cierto que por aquel entonces la artista no conocía a Gerad Piqué, muchos seguidores señalan en las redes sociales que el cambio de la letra se debe para hablar de su situación actual y así poder expresar cómo se siente en su esfera personal tras la mediática ruptura.

En la letra original dice: «Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista», y en la nueva indica que «por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista». Según los fans de la artista, Shakira hace referencia a su mudanza a Barcelona para asentarse y formar una familia con Piqué.

Shakira cantando «Don’t Bother» en #LMYNYWORLDTOURRIO es Todo lo que está bien 😭💗 pic.twitter.com/tNVRcKpjiY — Flies in the house – LMYNL tour – Rio 2025 (@fliesinthehouse) February 12, 2025

Además, en la misma canción hay otro pequeño cambio. «Si vinieras conmigo, por supuesto, me limaría las uñas para que no te hagan daño. Perdería esos kilos y aprendería sobre fútbol si eso hace que te quedes. Pero no lo harás», es la parte original, mientras que la actualización dice lo siguiente: «Me limé las uñas para no hacerte daño, perdí esos kilos y aprendí sobre fútbol solo para que te quedaras. Pero no lo hiciste».

Los últimos años de Shakira han estado marcados, entre otras cosas, por su inesperada ruptura con Piqué, padre de sus dos hijos. Fue en junio de 2022 cuando emitieron un comunicado anunciando la ruptura. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», indicaron.

Después, en 2023, el nombre de la cantante volvió a acaparar gran parte de la atención mediática cuando admitió ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, aceptando así el pago de una multa millonaria. Finalmente, abandonó España y se instaló en Miami (Estados Unidos).

Aunque siempre había optado por el hermetismo en cuanto a su vida personal se refiere, tras su separación comenzó a contar pequeñas píldoras sobre su situación amorosa. Sobre ello habló en la ya mítica canción Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con la que arremetió contra Pique y su actual pareja, Clara Chía. Ahora, Shakira se encuentra en una nueva etapa de su vida, alejada de su pasado.