Shakira lanza la primera canción interpretada por sus hijos, Milan y Sasha, de 12 y 9 años, respectivamente. La colombiana hacía pública la noticia a través de sus historias de Instagram: «Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. The One, Sasha cantando y Milan a la batería, y en It’s All For You, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos». El primer álbum de los hijos del futbolista se llama Let It Beat y está formado por doce canciones en inglés, un idioma que ambos dominan.

The One, uno de los temas del nuevo álbum, se publicó el pasado 25 de enero en la recién estrenada cuenta de YouTube de los hermanos, y ya roza las 16.000 reproducciones. En este tema Sasha pone la voz y su hermano Milan toca la batería, pero en otros temas como It’s all for you es Milan el que se pone al micrófono junto a otros jóvenes talentos. Parece que los hijos de la reina del movimiento de caderas llevan el talento en la sangre, y es posible que sigan los pasos de su madre en el mundo de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Es su primer álbum pero no es la primera vez que oímos cantar a los hijos de Shakira. En 2023 la artista lanzó Acróstico, un tema dedicado a Milan y Sasha, y ambos participaron cantando y tocando el piano. Está claro que la colombiana les ha inculcado el gusto por la música desde que nacieron. Los pequeños están muy unidos a su padre aunque pasan la mayor parte del tiempo con la cantante.

El día a día de Milan y Sasha

Los debutantes viven en Miami con su madre y el futbolista se ha desplazado alguna vez a Estados Unidos para reencontrase con ellos. Shakira explicaba que lo mejor para Milan y Sasha era vivir fuera de España: «Nunca había visto a mis hijos tan felices». Se mudaron en abril del año 2023 pese a la negativa de su padre, que no quería que sus hijos abandonaran Barcelona. La colombiana se hizo con la custodia y decidió que lo mejor era comenzar una nueva vida en Miami.

Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha. (Foto: Gtres)

La colombiana era feliz en España y siempre ha agradecido el cariño de sus fans pero sintió mucha presión por parte de la prensa. Desde su separación de Piqué, Shakira vive por y para sus hijos: «Mis hijos han sido mi mayor inspiración. Pero ahora, además, son una fuente continua de ideas. Están llenos de opiniones y además las expresan, porque intento siempre enseñarles que hay que expresar lo que se piensa… Es muy lindo poder llegar a esta etapa de mi carrera artística y compartirla con ellos, que saben apreciar mucho la música porque, además, tienen una gran sensibilidad artística».