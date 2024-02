Shakira anuncia el lanzamiento de su próximo disco con dardo a Piqué

Siete años. Este es el tiempo que hacía que Shakira no publicaba disco pese a su popularidad e influencia global, sobre todo en los últimos años, en la industria musical y la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Y de ahí, que la noticia haya dado la vuelta en mundo en apenas unas horas. Ha sido este jueves, cuando la colombiana ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado Las mujeres ya no lloran, a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de noventa millones de seguidores.

«Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia», ha escrito la cantante junto a la portada del disco y varias imágenes inéditas de su nuevo trabajo.

El disco contiene 16 canciones, ocho de ellas son nuevas y un remix, y siete previamente conocidas, como TQG con Karol G, Te felicito con Rauw Alejandro, Copa Vacía con Manuel Turizo o la Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap. Es, de hecho, esta última, que vio la luz apenas unas semanas después de que la colombiana y Gerard Piqué sellaran su acuerdo de separación ante el juez en Barcelona, la que da nombre al álbum y supone el enésimo dardo de la artista al deportista tras su divorcio.

El hit de la cantante con el productor argentino Bizarrap, cabe recordar, logró posicionarse en el número uno de las canciones más escuchadas de Spotify, y superar los ocho millones de reproducciones en YouTube apenas 24 horas después de su publicación y, convertido en todo un himno, va en contra del padre de sus hijos y de su actual pareja, Clara Chía. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», reza el tema.

Los rumores sobre que Shakira estaba a punto de desvelar todos los detalles de su nuevo disco comenzaron a surgir después de la final de la Super Bowl, el nombre que se le da al partido final del campeonato de la National Football League (NFL) -principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos-; que se celebreó el pasado domingo, día 11 de febrero, en Las Vegas. Tal día, la cantante compartió un misterioso vídeo, en la ya citada red social en el que sonaban algunos de sus últimos éxitos. El clip hizo saltar las alarmas de los profesionales de la industrias y los usuarios en la red.

El plan de Shakira por San Valentín

La noticia sobre el lanzamiento de su nuevo trabajo llega casi el término del plan de Shakira por San Valentín. La cantante, según ha trascendido, celebró el día de los enamorados en compañía de sus dos hijos en común con Piqué, Milán y Sasha, de once y ocho años, respectivamente. La cantante de origen colombiano sorprendió a los pequeños con un delicioso desayuno en el que no faltó la leche rosada, salchichas y huevos en forma de corazón, y notas de amor.