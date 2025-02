Shakira, más ‘loba’ que nunca y con cifras de récord en su triunfal regreso

Que Shakira convierte en oro todo lo que canta es algo que a estas alturas de carrera sobra justificar. Como tampoco sorprende que con cada gira de conciertos siga demostrando por qué es la artista latina femenina más escuchada en la historia de Spotify.

35 años después de su debut en la música, la colombiana ha iniciado un tour por América que bate récords y acumula sold out en la mayoría de ciudades por las que pasa. Para su esperada vuelta, Shakira se ha preparado a conciencia con ensayos diarios de más de 14 horas desde hace un año. Nada puede fallar y para ello se ha provisto de un impresionante staff formado por unas 400 personas. Un concierto ha bastado para volver a dejar claro que Shakira nunca se había ido, sino que estaba preparándose a conciencia para que todo el mundo vuelva a hablar de ella. Y con razón.

Este pasado miércoles 11 de febrero, la superestrella mundial arrancó su esperada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un inolvidable show de 2h y 15 minutos de duración en Río de Janeiro, el Estadio Nilton Santos repleto de sorpresas: la aparición de sus hijos en las pantallas o su gesto de llevarse la mano a la oreja y pedir más intensidad cuando el público se acordó de Gerard Piqué, fueron algunos de los momentos de los que todo el planeta habla.

Shakira, en su concierto de Río de Janeiro. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images).

Shakira causó sensación nada más pisar el escenario de Río. Para arrancar su electrizante show eligió un tema que no fue casualidad, La Fuerte, producida por Bizarrap. El vestuario fue otro de los puntos de interés y que formaron parte de su lenguaje no verbal durante la actuación. Shak empezó luciendo un conjunto Versace hecho a su medida. Sus cambios múltiples de vestuario incluyeron outfits personalizados de Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne, así como brazaletes únicos de Tiffany & Co. Elsa Peretti, elaborados por primera vez en platino con un pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira.

Dentro del repertorio, Shakira tocó su extenso catálogo de éxitos, así como Session 53, TQG, Monotonía, y Te Felicito, de su nuevo álbum ganador del Grammy. En su esperado regreso a los escenarios, Shakira recrea un espacio donde sus fans pueden compartir y celebrar el poder del renacimiento personal, como un diamante forjado bajo presión, que emerge más fuerte y brillante tras enfrentar la adversidad.

Una gira a golpe de ‘sold out’

Inspirado en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta gira promueve el empoderamiento y la fuerza, la cual Shakira busca transmitir a varias generaciones de fans — aquellos que no la han visto en vivo y aquellos que han estado esperando su regreso por varios años. El espectáculo cuenta con increíbles pantallas 160, coreografías que hacen galas de una fusión de estilos de todo el mundo y una versión animada CGI de Shakira durante las pausas entre actos.

Shakira, en su concierto de Río de Janeiro. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images).

Este tour de conciertos sigue la estela de éxito de la anterior, El Dorado World Tour en 2018. Las entradas para la gira latinoamericana de Shakira se agotaron en 18 estadios en menos de 2 horas con más de 950,000 boletos comprados. La gira continúa este domingo 16 de febrero en Lima, Perú en el Estadio Nacional, con paradas adicionales por Colombia, Chile, Argentina y México. También hizo historia al convertirse en la primera artista en tener siete fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, MX.

Posteriormente, Shakira viajará hacia Norteamérica esta primavera, arrancando shows el 13 de mayo en Charlotte, NC en el Bank of America Stadium, antes de hacer paradas en Montreal, Toronto, Miami, Los Ángeles, Las Vegas y más antes de cerrar el lunes 30 de junio en San Francisco, CA en el Oracle Park.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

La gira de conciertos de Shakira recorrerá el continente americano y mantendrá a Shakira on the way hasta finales del próximo mes de junio. A finales de este mes, Shakira regresará a su ciudad natal de Barranquilla por primera vez en 19 años con dos presentaciones en el Estadio Metropolitano el jueves 20 de febrero y el viernes 21 de febrero. La lista completa de ciudades por las que pasará es la siguiente:

Jue 13 Feb – São Paulo, Brazil – Estádio MorumBIS

Dom 16 Feb – Cercado de Lima, Peru – Estadio Nacional

Lun 17 Feb – Cercado de Lima, Peru – Estadio Nacional

Jue 20 Feb – Barranquilla, Colombia – Estadio Metropolitano – AGOTADO

Vie 21 Feb – Barranquilla, Colombia – Estadio Metropolitano – AGOTADO

Dom 23 Feb – Medellín, Colombia – Atanasio Girardot Stadium – AGOTADO

Mié 26 Feb – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín – AGOTADO

Jue 27 Feb – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín – AGOTADO

Dom 02 Mar – Santiago, Chile – Estadio Nacional – AGOTADO

Lun 03 Mar– Santiago, Chile – Estadio Nacional – AGOTADO

Vie 07 Mar– Buenos Aires, Argentina – Campo Argentino de Polo – AGOTADO

Sab 08 Mar– Buenos Aires, Argentina – Campo Argentino de Polo – AGOTADO

Mié 12 Mar– Monterrey, México – Estadio BBVA – AGOTADO

Jue 13 Mar – Monterrey, México – Estadio BBVA – AGOTADO

Dom 16 Mar– Guadalajara, México – Estadio Akron – AGOTADO

Lun 17 Mar– Guadalajara, México – Estadio Akron – AGOTADO

Mié 19 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros – AGOTADO

Vie 21 Mar– Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros – AGOTADO

Dom 23 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros – AGOTADO

Mar 25 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros – AGOTADO

Jue 27 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros – AGOTADO

Vie 28 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Dom 30 Mar – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Fechas de Norteamérica Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025

Mar 13 May – Charlotte, NC – Bank of America Stadium

Jue 15 May – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Mar 20 May – Montreal, QC – Bell Centre

Jue 22 May – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Lun 26 May – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Jue 29 May – Boston, MA – Fenway Park

Sab 31 May – Washington, DC – Nationals Park

Mien04 Jun – Orlando, FL – Camping World Stadium

Vie 06 Jun – Miami, FL – Hard Rock Stadium

Mié 11 Jun – Arlington, TX – Globe Life Field

Vie 13 Jun– San Antonio, TX – Alamodome

Dom 15 Jun – Houston, TX – Toyota Center

VIe 20 Jun – Inglewood, CA – SoFi Stadium

Dom 22 Jun – Phoenix, AZ – Footprint Center

Jue 26 Jun – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sab 28 Jun – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Lun 30 Jun – San Francisco, CA – Oracle Park

Los récords de Shakira

La de Barranquilla es historia viva de la música. En su haber figuran el haber vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y haber recibido numerosos reconocimientos, entre ellos tres Grammys, doce Latin Grammy varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos. Es la artista latina femenina más vista, y una de las diez artistas más vistas en YouTube de todos los tiempos, con más de 27 mil millones de visualizaciones acumuladas.

Shakira, en su concierto de Río de Janeiro. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images).

Mención aparte merece su SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53. Con una letra reivindicativa y en la que le cantaba al desamor ya superado, Shakira hizo historia tanto en Spotify con más de 14 millones de reproducciones, como en YouTube con más de 52 millones de visualizaciones. La canción debutó en el puesto #9 del Billboard Hot 100, marcando otro momento histórico para Shakira, ya que es la primera mujer solista en debutar en el Top 10 del chart con una canción grabada en español. Además, es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify.