Los grandes temazos de Shakira: de la ‘Sesión 53’ con Bizarrap a ‘El jefe’

El nombre de Shakira cada vez suena con más fuerza y no solo por el entramado personal que atraviesa desde su ruptura con Gerard Piqué, sino por la lista de temas que ha ido sacado desde enero de 2023. Pese a que cuente con una larga trayectoria profesional dentro de la industria de la música, lo cierto es que, en estos momentos, está en uno de los puntos más álgidos, musicalmente hablando.

A principios de año, lanzó el que ya se ha convertido en uno de sus temas más escuchados. Canción que creo junto a Bizarrap y que tiene como título Sessión 53. Tema en el que la colombiana se despacha y lanza dardos directos tanto al padre de sus hijos, como su nueva pareja, Clara Chía, así como a su ex familia política, concretamente, su ex suegra.

Sin duda, una de las estrofas que han sido de las más comentadas de toda la composición es la siguiente:

Esto es pa’ que te mortifique’

Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso

Ni que me llores, ni me suplique’

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Parte en la que hace una clara referencia a Piqué con un ingenioso juego de palabras: «Sal-pique». Para Motserrat Bernabeu también hay una dedicatoria: «Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Pero eso no es todo, porque también nombra a Clara Chía, actual pareja del ex futbolista.

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente Es igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

‘TQM’

Poco después, Shakira y Karol G unen sus talentos en TQM, que se traduce en Te quedó grande. Se trata de una canción cargada de significado, pues en el momento de la publicación del tema ambas atravesaban una situación sentimental similar. Al unísono cantan: «Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito», parte en la que hacen referencia a la infidelidad por parte de sus ex.



‘El jefe’

Por último y no por ello menos importante, Shakira acaba de lanzar El jefe en colaboración con el grupo estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida. En las líneas de esta canción la colombiana hace una denuncia pública a la explotación laboral, pero también hay una frase que no ha pasado desapercibida.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Como era de esperar, la reacción de los usuarios a través de las redes no han parado abriendo un debate. Por un lado, están los que dicen que Shakira debe dejar ya atrás el pasado, evitando menciones a personas que han formado parte de su vida, pero hay otro grupo que apoya cada una de las letras de la artista.