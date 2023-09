Shakira, cuestionada como jefa por varias de sus ex empleadas

De polémica en polémica: así está siendo la vida de Shakira. Desde que anunciase su separación de Piqué y se aventurase a lanzarle todo tipo de indirectas a través de su Session con Bizarrap, le han salido infinidad de enemigos a la de Barranquilla. ¿Las últimas? Sus ex empleadas. Cuando parecía que la guerra fría de la colombiana a través de su música había llegado a su fin, ha sacado a la luz El Jefe, un tema dedicado al ex futbolista en el que no solo carga contra su ex suegro, Joan Piqué, sino también dedicado a Lili Melgar.

Esta mujer ha sido durante años la niñera de Sasha y Milan, pero fue despedida después de descubrirse la infidelidad del catalán con Clara Chía. Al parecer, según cuentan las malas lenguas, ella fue quien descubrió la deslealtad, utilizó la mermelada para tener pruebas y se lo comunicó a Shakira. Tras destaparse la verdad, el ex jugador del F.C. Barcelona optó por despedirla sin pagarle la indemnización que le correspondía. Un movimiento que ahora ha criticado la colombiana a través de su último tema. Pero, ¿ella cómo era como jefa? Sus ex empleadas han hablado.

Shakira y su niñera, Lili Melgar, en el aeropuerto de Miami / Gtres

La primera en hablar ha sido Cristina Cárdenas, ex coordinadora de figuración en algunos de los rodajes que hacía la cantante. De ella dijo que el trato con sus trabajadores no era bueno, es más, era «nefasto». Además, ha destacado que la artista tenía muchas fobias e inseguridades que le hacían ser así: «Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes, cuando ella pase, se den la vuelta, mirando de cara a la pared».

Este primer testimonio ha abierto la puerta a que otras ex empleadas de Shakira hayan alzado la voz. Y la última en hacerlo ha sido la ex bailarina de la colombiana, Jenny García. Actualmente trabaja como coreógrafa en el programa Hoy, pero años atrás formó parte del equipo de baile de la cantante; una experiencia que no recuerda precisamente con cariño. «No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó», ha revelado en el programa Se te estuvo di y di. Según ha revelado, la forma en la que trataba a las bailarinas no era la más adecuada para luego ir cantando en contra de la explotación laboral pues, en palabras de la bailarina, no le daba las gracias, les giraba la cara y les regañaba constantemente. «Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el suyo se rompió, nos sacaron los de seguridad. Ella entró, se salió y ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen, chicas’», ha narrado.

Jenny García, ex empleada de Shakira / Youtube

Todo son malas noticias

Unos testimonios que se suman a su último revés judicial: la Fiscalía la acusa de defraudar 6 millones de euros a Hacienda. Por si fuera poco el vendaval mediático al que está haciendo frente, la intérprete de Monotonía se enfrenta ahora a una segunda querella en la que se le acusa de presunto fraude a través de empresas en paraísos fiscales. Una gran cantidad de dinero que corresponde a la declaración de impuestos del 2018. Cabe recordar que a este nuevo varapalo judicial se suma otro, conocido hace unos meses y que la sentará en el banquillo a partir del próximo 20 de noviembre. En esta ocasión, la colombiana ha sido acusada de -presuntamente- defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 por una cuestión de residencia fiscal. En este caso, la Fiscalía pide una condena de ocho años y dos meses de prisión.