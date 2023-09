De nuevo, Shakira en el punto de mira por una crítica de una ex empleada. La intérprete de Waka Waka, que acaba de lanzar un nuevo tema bajo el título de El Jefe, en el que denuncia las desigualdades laborales, ha puesto en jaque su imagen. ¿El motivo? Una ex empleada ha hablado sobre cómo fue trabajar con ella y sus palabras no dejan en buen lugar a la colombiana.

Cristina Cárdenas, quien fuera coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades que la artista hacía en España, ha denunciado que Shakira no era una buena jefa con sus propios trabajadores y que su actitud dejaba mucho que desear. Esta ex empleada de Shakira ha hablado con Pepe del Real y ha revelado algunas anécdotas y situaciones que vivió con ella. «He trabajado cuatro años con Shakira, concretamente. En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella», ha confesado Cárdenas.

Pero lejos de quedarse ahí ha puntualizado que el trato que daba a los figurantes no era nada bueno. «Era nefasto», ha añadido, muy segura de su relato. «Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras», ha contado Cristina sobre lo que vivió con la artista.

«Cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional», ha continuado. En cuanto al lado más desconocido de la ex de Gerard Piqué, ha explicado que «es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis».

La ex empleada ha querido revelar más información y ha dicho que «con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer». En los últimos días había salido a la luz que la cantante había pagado dicha cantidad de dinero Lili Melgar, la que fuera niñera de sus dos hijos, por aparecer en su último videoclip.

Fue Leticia Requejo quien puso precio a sus derechos de imagen. Según la periodista, Shakira le habría abonado un millón de euros a la cuidadora de sus pequeños, por utilizar su nombre y su imagen. Sin embargo, Cárdenas ha indicado que no sería así dado el trato que suele tener la ganadora de varios Premios Grammy con aquellas personas que forman parte de sus proyectos musicales. Como era de esperar, Shakira no se ha pronunciado al respecto y, siguiendo la fórmula por la que siempre apuesta , probablemente, no lo haga.