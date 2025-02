Shakira y Gerard Piqué han vuelto a ser noticia. En las últimas semanas se ha hablado de lo que parecía ser un acuerdo entre ellos por el bien de sus hijos. Según se publicó, el ex jugador de fútbol se habría instalado en Miami para permanecer junto a los dos niños que tiene en común con la cantante durante el tiempo que dura su recién estrenada gira por Latinoamérica. Sin embargo, LOOK puede afirmar tras contrastarlo con fuentes de toda solvencia, que Milan y Sasha acompañarán a Shakira durante toda su gira, y así lo tiene previsto la artista desde el principio. Si el deportista catalán se ha trasladado a la ciudad estadounidense, no parece haber pruebas de ello. Pero dada la información que maneja este medio se puede asegurar que en ningún caso sería cuidar de sus hijos el motivo de este movimiento.

Lo cierto es que desde que empezó su exitosa -y algo accidentada en el arranque- gira, ya han sido varios los conciertos en los que se ha podido ver a los jóvenes coreando las canciones de su madre. Además, la propia Shakira ha hablado de ellos y de sus ganas de conocer algunas de las ciudades por las que están pasando (como fue el caso de Medellín), y ha compartido a través de su perfil de Instagram imágenes disfrutando junto a los chicos del carnaval de Barranquilla, su ciudad natal.

Shakira junto a sus dos hijos. (Foto: Gtres)

Una gira de éxito

Shakira ha iniciado su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que marca su regreso a los escenarios tras una pausa de siete años desde su anterior tour, El Dorado World Tour, en 2018. Esta gira, que promueve su duodécimo álbum de estudio homónimo, ha sido un rotundo éxito desde su inicio. Las entradas para las fechas en Latinoamérica se agotaron en 18 estadios en menos de dos horas, con más de 950.000 entradas vendidas, según datos de Sony Music.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Fue el pasado 11 de febrero cuando Shakira comenzó su gira. Lo hizo en Río de Janeiro (Brasil), desde donde ha puesto rumbo, en los últimos días, a ciudades como Lima, Barranquilla, Medellín o Bogotá, entre otros. El 16 de febrero, la artista canceló su concierto en Perú, debido a un cuadro abdominal que la llevó a ser hospitalizada. Posteriormente, el día 24, se vio obligada a suspender su presentación en Medellín, por daños en el montaje del escenario que comprometían la seguridad del evento. Pero nada opaca su éxito. Shakira tiene parada por Santiago de Chile, Buenos Aires, y las mexicanas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente, la cantante comenzará su etapa estadounidense en mayo de 2025.

Por ahora, no hay ninguna confirmación de que el tour se expanda a otros continentes como el europeo, aunque dado el éxito abrumador de estas primeras fechas, todo parece indicar que existen altas posibilidades de que así sea. La gira Las mujeres ya no lloran está inspirada en la línea icónica de su éxito mundial BZRP Music Sessions #53 junto a Bizarrap. Una canción que se convirtió en un himno de empoderamiento para muchas mujeres y que marcó un hito en la carrera de Shakira.