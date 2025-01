Gerard Piqué se instala en Miami para estar más cerca de sus hijos

Fue en septiembre de 2022 cuando Gerard Piqué y Shakira anunciaron el fin de su historia de amor. La pareja se había posicionado como una de las relaciones más consolidadas de la crónica social de nuestro país, pero, de la noche a la mañana, acapararon numerosos titulares por los movimientos que comenzaron a realizar después de su ruptura. Uno de los más trascendentales fue la mudanza de la cantante a Miami, el lugar donde quiso rehacer su vida lejos del ex futbolista. Han pasado casi dos años desde entonces y ha sido ahora cuando el deportista ha decidido seguir los pasos de su ex pareja para estar más cerca de sus hijos por un motivo de peso.

Según lo publicado, el catalán ya habría abandonado temporalmente Barcelona para instalarse en Miami, concretamente en Florida, con el objetivo de ponerse al frente del cuidado de los menores mientras la de Barranquilla se centra en su próxima gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, la cual dará su pistoletazo de salida el 11 de febrero en Río de Janeiro. Estos compromisos profesionales han provocado que la intérprete necesite a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos, y qué mejor persona para ello que su padre.

Gerard Piqué en los Premios Corona de Oro Kings League 2023. (Foto: Gtres)

De acuerdo con lo señalado por el medio encargado de sacar a la luz dicha información, Piqué se habría alquilado un apartamento en Miami solo sin la presencia de Clara Chía, su actual pareja. Una nueva etapa en su relación en la que ambos tendrán que lidiar con la distancia hasta nuevo aviso. Por ahora, la primera fecha clave que disfrutarán por separado será el cumpleaños de ambos, el próximo 2 de febrero, donde cumplirán 48 y 38 años, respectivamente. A día de hoy, se desconoce si Gerard Piqué tiene una fecha exacta de regreso a su país natal o si, por el contrario, existe la posibilidad de que asiente por completo su vida en la ciudad estadounidense. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que el ex jugador del F.C. Barcelona y la empresaria se suman así a la larga lista de parejas conocidas como LAT (Living Apart Together), un término que hace referencia a las relaciones que mantienen un compromiso, pero no una convivencia, entre otros factores.

Esta información, publicada por Vanitatis, ha llegado prácticamente a la par que el debut de los hijos de Shakira y Piqué en el mundo de la música. Así lo ha confirmado la colombiana en su perfil oficial de Instagram, donde ha confesado estar muy feliz con el proyecto musical que han protagonizado sus dos retoños, compuesto por un álbum de doce canciones en inglés.