Fue el pasado lunes, 13 de enero, cuando trascendió que Pep Guardiola y Cristina Serra habían decidido poner punto final a su matrimonio tras más de tres décadas juntos. La noticia, que sorprendió a los seguidores de ambos en sus respectivas redes sociales, la adelantaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. Según ellas, la decisión de la ruptura se habría tomado de forma meditada durante varios meses. En concreto, en diciembre. A pesar de la separación, la relación entre Pep y Cristina permanecería amistosa y respetuosa. La pareja, cabe recordar, tiene tres hijos en común.

Aunque no han trascendido por el momento los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión, lo cierto es que hace varios años, en 2019, el Sunday Mirror informó que Cristina Serra se había trasladado de Manchester a Barcelona, llevando consigo a uno de sus hijos. La decisión de Cristina, según trascendió, fue motivada por su deseo de centrarse más en su negocio de moda, que hasta entonces gestionaba a distancia, si bien no estuvo exenta de rumores de separación en el matrimonio. «Estos últimos cinco años su relación ha sido lo más parecida a un living apart together que un matrimonio al uso. Pep Guardiola ha seguido todo el tiempo instalado en Manchester mientras su mujer se movía entre Barcelona y Londres», señalan las periodistas.

Este concepto de living apart together, sea como fuere, ha llevado a muchos a preguntarse qué tipo de pareja es la que han mantenido Cristina Serra y Pep Guardiola a lo largo de los años ¿Es posible estar casados y llevar una vida separada por largos períodos sin que ello afecte la relación? ¿Qué implica realmente este tipo de dinámica en términos de amor y convivencia? A medida que los rumores de separación entre la pareja se han intensificado, y hasta que finalmente se han confirmado, muchos se han comenzado a cuestionar si este modelo, que ellos han seguido durante tanto tiempo, realmente refleja una relación en crisis o simplemente una forma diferente de entender el matrimonio.

El modelo de living apart together se basa en vivir juntos pero a la vez tener espacios separados por largos períodos de tiempo, y lo cierto es que esto es algo cada vez más común entre parejas que priorizan sus carreras o intereses personales. Las parejas LAT han ganado relevancia en los últimos años, especialmente debido a los cambios en las dinámicas laborales y sociales. Muchas parejas eligen este modelo por diversas razones, como la necesidad de cumplir con responsabilidades profesionales en diferentes lugares, el deseo de preservar la independencia personal o el hecho de que sus actividades diarias simplemente no se alinean con la convivencia continua. Algunas parejas optan por este estilo de vida, también, debido a la distancia geográfica entre ellas, mientras que otras lo hacen por preferencia personal.

Aunque este modelo de convivencia puede ser visto como no tradicional, muchos lo consideran una opción viable y saludable. Al ofrecer la posibilidad de mantener la independencia personal, algunos expertos consideran que las parejas LAT pueden evitar los problemas que surgen de la convivencia diaria, como la rutina o las tensiones.