Pep Guardiola y Cristina Serra se separan tras 30 años juntos

Pep Guardiola y Cristina Serra han decidido separarse tras tres décadas de relación. La noticia, que ha sorprendido a los seguidores de ambos en sus respectivas redes sociales, la han adelantado las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. Según ellas, la decisión de la ruptura se habría tomado de forma meditada durante varios meses. En concreto, fue el pasado mes de diciembre cuando la decisión se materializó. A pesar de la separación, la relación entre Pep y Cristina permanece amistosa y respetuosa. La pareja tiene tres hijos en común.

Aunque no han trascendido, por el momento, los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos por separado, lo cierto es que hace varios años, en 2019, el Sunday Mirror informó que Cristina Serra se había trasladado de Manchester a Barcelona, llevando consigo a uno de sus hijos. La decisión de Cristina, según trascendió, fue motivada por su deseo de centrarse más en su negocio de moda, que hasta entonces gestionaba a distancia, si bien no estuvo exenta de rumores de separación en el matrimonio. «Estos últimos cinco años su relación ha sido lo más parecida a un living a part together que un matrimonio al uso. Pep Guardiola ha seguido todo el tiempo instalado en Manchester mientras su mujer se movía entre Barcelona y Londres», señalan las periodistas.

Pep Guardiola y Cristina Serra en un evento. (Foto: Gtres)