La vuelta al trabajo se hace cuesta arriba en la mayoría de los casos. También para las celebridades y rostros conocidos de la crónica social. Y si no, que se lo digan a Cristina Pedroche. La televisiva ha vuelto hoy a su puesto habitual de colaboradora en Zapeando, el programa a los mandos de Dani Mateo, producido por Globomedia, que se emite en la sobremesa de La Sexta desde el 18 de noviembre de 2013; tras su baja por maternidad después de dar a luz a la pequeña Laia, su primera hija en común con Daviz Muñoz.

Un hecho -esto último-, que lo ha hecho aún más difícil si cabe; pues en las últimas semanas, son varias las veces que la madrileña ha compartido con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, lo difícil que es para ella separarse de la recién nacida para afrontar cualquiera de sus quehaceres. Y hoy no iba a ser menos: «De camino a Zapeando. Hoy ya vuelvo a mi horario normal. Sé que soy una afortunada, que tengo un trabajo que me apasiona…pero hoy me voy con el corazón en un puño», ha comenzado diciendo.

Cristina Pedroche en su vuelta al trabajo / Instagram

«Me siento vacía y me duele el pecho. Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre pero eso no quita que me duela. Mucho», ha añadido junto a una imagen de ella misma, muy seria, en el interior de un coche camino a los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes.

Fue el pasado 14 de julio cuando Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convirtieron en papás primerizos. Y lo cierto es que, desde entonces, son muchos los aspectos de la maternidad con los que la colaboradora de televisión ha sentido flaquezas, agraviadas, en algunos casos, por las críticas por parte de los usuarios en la red. Sin ir más lejos, a principios del pasado mes de septiembre, Pedroche reveló que el amamantamiento de su hija le estaba costando muchísimo. «Lactancia. Qué bonito me sonabas, qué fácil. Parecía que lo tenía controlado, pero no. Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien y de que iba por el buen camino, comentó.

Cristina Pedroche con su hija Laia / Instagram

Asimismo, tampoco le ha sido fácil combatir con su estado de ánimo y el inevitable cambio en su aspecto físico tras dar a luz. Cristina ha llegado a mencionar, incluso, en este sentido, el término «depresión postparto» o «tristeza posparto», que es una depresión de moderada a intensa en una mujer después de parir y se puede presentar poco después del nacimiento del bebé o hasta un año más tarde, en propias palabras de los especialistas. «Mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar ‘estable’. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué», explicó la televisiva.