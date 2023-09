«Todo el día con la teta fuera»: la imagen más íntima de Cristina Pedroche como madre

El pasado 14 de julio la vida de Cristina Pedroche dio un radical giro de 180 grados. La presentadora de televisión dio la bienvenida a su primera hija, fruto de su relación con Dabiz Muñoz y, desde ese momento, y por partes iguales, las secuelas de su postparto y el amor que siente hacia su pequeña ha sido el contenido que más ha compartido con sus seguidores de Instagram. Intentado seguir la más absoluta naturalidad, Pedroche ha mostrado a sus followers los cambios que ha ido experimentando su cuerpo una vez que ha dado a luz, algo que ha generado una lluvia de críticas que no han mejorado el estado de ánimo de la mamá primeriza. «Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada», escribía hace tan solo unas semanas.

No obstante, Pedroche no ha frenado su contenido en redes y ha continuado compartiendo su día a día vinculado a su debut en la maternidad. Sin ir más lejos, la última fotografía que ha publicado vía stories ha sido una de las más íntimas subidas hasta ahora. Haciendo referencia a la lactancia (otro de los aspectos que más le ha costado después del parto), ha mostrado una fotografía donde se la puede ver dando de mamar a la menor. En la imagen no se ve nada más allá pero lo cierto es que se puede intuir lo que ella misma escribe: «¿Todo el día con la teta fuera? Si soy».

Cristina Pedroche en una foto de su Instagram/ Instagram

Siguiendo sus propias palabras, Cristina Pedroche confesaba hace tan solo unas semanas que, pese a lo bonito que le podía llegar a parecer la lactancia durante la gestación, lo cierto es que el amamantamiento de su hija le estaba costando muchísimo. «Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla…», declaraba, añadiendo que las emociones del postparto y los dolores de teta que estaba viviendo le habían provocado necesitar mucho tiempo para «entenderse» y tener la certeza de que «lo estaba haciendo bien».

A sus complicaciones con la lactancia, se han sumado otro tipo de secuelas que también ha sufrido después de parir. Y es que pese a que su cuerpo ha conseguido volver a su ser de una manera rápida y sencilla, lo cierto es que la pérdida del cabello y los cambios constantes de humor le estaban dificultando el poder estar estable. «Lloro mucho y en la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué», escribía.

Sin embargo, esta difícil etapa no está paralizando su día a día y tal y como ella misma narra en la red, está intentado volver poco a poco a retomar su rutina de ejercicios y cuidados. «Hoy solo me he dejado llevar sintiendo mi respiración. Esto me lo tengo que aplicar en todo. Simplemente fluir», escribía junto a un video donde se ve como practica yoga. Más allá del deporte, el pasado martes también publicó como se sometía a un tratamiento exfoliante perfecto para revitalizar la piel después del verano.