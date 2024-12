A poco más de un mes de la llegada de las Campanadas 2024, Atresmedia confirmó que, por séptimo año consecutivo, Cristina Pedroche y Alberto Chicote iban a ser los encargados de presentar la tradicional emisión de fin de año en Antena 3. «Atresmedia ha decidido mantener la fórmula que tanto éxito les ha dado y repetir por tanto con esta pareja para la llegada del 2025», trascendió. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que la dupla logró un récord histórico con un 39% de share y 6.666.000 espectadores en la anterior emisión. Así, todas las miradas están puestas un año más en el estilismo que Cristina escoja para tal día.

Desde su debut en 2014, Pedroche ha logrado convertir su elección de vestuario en uno de los momentos más esperados de la celebración, algo que trasciende más allá de la cuenta atrás para recibir el nuevo año. Este aspecto ha sido cuidadosamente curado junto a su estilista, Josie, y ha experimentado una evolución de looks que van desde diseños arriesgados hasta los más sofisticados. Aunque aún no se conocen detalles sobre el diseño que lucirá este 31 de diciembre, la cadena ha comenzado a mostrar las primeras imágenes promocionales, en las cuales Pedroche adelanta un look que promete seguir sorprendiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)