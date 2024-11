Cristina Pedroche da pistas sobre su vestido para las Campanadas 2024

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado, y con ella, una de las tradiciones más esperadas en la televisión española: la emisión de las Campanadas. Un año más, Cristina Pedroche se prepara para ser la protagonista indiscutible de la noche en Antena 3, consolidándose como uno de los rostros más icónicos de la parrilla navideña. Desde hace años, la influencer ha hecho de este evento una cita muy sonada, sorprendiendo cada Nochevieja con sus deslumbrantes y comentados estilismos, los cuales generan una gran expectativa y un posterior debate en redes sociales y medios de comunicación.

Las últimas Campanadas que protagonizó, el pasado 2023, se podría decir que fueron las más especiales de toda su trayectoria, ya que fueron las primeras que presentó siendo madre primeriza. Para la ocasión, optó por un estilismo biodegradable para reivindicar la importancia de cuidar el planeta y trabajar por un futuro sostenible. Se trataba de un vestido hecho con un 80% de agua y materiales como gelatina y glicerina, entre otros. El diseño estaba compuesto por tres piezas: capa, vestido y unos zapatos creados con lana reciclada. Ahora, casi un año después, ha querido publicar fotos inéditas del vestido, al mismo tiempo que ha aprovechado el post para desvelar algún que otro detalle sobre el traje que llevará este año.

«El vestido era agua y si lo mojabas se volvía a convertir en agua. El año pasado representaba la importancia de cuidar del agua, de la vida», comenzaba a escribir. «Y este año, por supuesto, también habrá un deseo muy potente. Ojalá se haga realidad», concluía junto al hashtag #PedrocheCampanadas.

Estas palabras no son las únicas que ha pronunciado sobre su esperado vestido para Nochevieja. En las últimas semanas, Cristina también ha desvelado ciertos detalles de su estilismo en programas en los que participa habitualmente como Zapeando, donde reveló que iba más pillada de tiempo que nunca, ya que lo normal es que a principios de verano tengan tomadas las medidas, algo que este año no ha ocurrido. No obstante, ha confirmado que tanto la idea como el concepto ya están definidos y que se trata de una tela que lleva varios colores. Además, ha reiterado que cuenta con un equipo excepcional que trabaja con dedicación para que todo esté listo antes de la fecha clave.

Cabe destacar que hace tan solo una semana, Pedroche utilizaba de nuevo sus redes sociales para compartir con sus fans que noviembre había sido un mes muy ajetreado en el que se había dedicado a dejarlo todo «bien atado»: «Me está costando llegar a todo, la verdad, pero sé que lo que tengo entre manos os va a encantar», escribía. ¿Se referirá a los preparativos para las Campanadas 2024?