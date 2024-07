Pedro Piqueras ‘vuelve a la vida pública’ para probar la última locura de Dabiz Muñoz

Pedro Piqueras se retiró de la televisión el pasado mes de diciembre tras casi 20 años estando al frente de Informativos Telecinco. Así, uno de los periodistas más emblemáticos de nuestro país ponía fin a su intachable carrera en el mundo de la comunicación, dando el pistoletazo de salida a una etapa de jubilación en la que, hasta ahora, ha preferido vivir alejado del foco mediático. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado lunes, 8 de julio, el icónico presentador acudía a un evento celebrado por Burguer King con motivo de la colaboración que han cerrado con Dabiz Muñoz. Y es que el chef ha elaborado dos hamburguesas para el menú de la cadena que estarán disponibles desde este martes, 9 de julio, hasta el próximo 9 de septiembre.

Posando visiblemente feliz, Piqueras volvía a ponerse enfrente de las cámaras con un traje azul oscuro conjuntado con una camisa blanca. Aunque, en esta ocasión, su tradicional corbata con la que siempre solía presentar los informativos de la cadena de Fuencarral no acompañaba el estilismo elegido para el evento, luciendo así un look mucho más casual y desenfadado que de costumbre.

Pedro Piqueras en un evento de Burguer King en Madrid. (Foto: Gtres)

Su asistencia al evento mencionado ha supuesto ‘su vuelta a la vida pública’. Desde que decidió jubilarse, Pedro Piqueras se ha mantenido bastante ajeno a compartir nada relacionado con su rutina diaria. Tanto es así, que en sus redes sociales, su último post publicado fue el pasado 28 de febrero, donde mostró los paisajes más increíbles de la Patagonia chilena.

No obstante, en alguna que otra entrevista que ha concedido en esta nueva etapa, sí que se ha sincerado acerca de cómo tomó la decisión de jubilarse y lo que sintió en ese momento: «Una serie de circunstancias me han hecho ver que era la hora de irme, y de irme en paz, buscando la fórmula para no hacer daño a mi compañía. Cuando se está 18 años en un sitio, creo que hay que ser agradecido. Y yo, de hecho, estoy agradecido», confesaba a la Asociación de la Prensa de Madrid.

A sus 68 años, también se sinceró sobre los planes que tiene para el futuro y en lo que quiere enfocar su vida de ahora en adelante: «Me he ido sin plan B. Me he ido porque quería irme, quería cerrar una etapa. No habría sido sincero si hubiera hecho el teatrillo de cerrar una etapa para empezar otra que tuviera apalabrada. Me hablan de algún documental, me hablan de crear una serie, es posible que haga algo en televisión, conferencias, un libro más adelante. Aunque ahora lo que quiero es descansar. No he podido, por cómo han venido las circunstancias, pero ahora me apetece ir al cine, ver un musical y disfrutar de esas cosas que durante muchos años no he podido, o sea, llevar una vida normal», expresaba.

Así fue su despedida

Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)