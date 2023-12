Quedan escasos dos días para que Pedro Piqueras se ponga al frente de su último directo en Informativos Telecinco después de más de tres décadas al servicio de la información en la pequeña pantalla. De ahí que el presentador, haya desvelado ya algunos detalles de cómo espera que sea su despedida de Mediaset durante una entrevista a Hora 25, en la Cadena SER. «Diariamente me llegan mensajes a mi teléfono muy cálidos y cariñosos. Es muy satisfactorio. Es como leer tu obituario en vida. Los obituarios siempre son positivos, siempre sales a hombros», ha comenzado diciendo.

«Procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. Ya tengo pensado lo que les voy a decir a los espectadores. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias», ha añadido haciendo hincapié en que su mayor deseo es poder expresar su agradecimiento no solo a los espectadores, sino también a la empresa, sus amigos de profesión, y al resto de personas que le han enseñado «algo» a lo largo de su dilatada trayectoria profesional: «Todos somos producto de mucha gente. Me voy mejor de lo que llegué».

Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’ / Telecinco

Fue el pasado mes de noviembre cuando Mediaset anunció, a través de un comunicado, la salida de Pedro Piqueras de Telecinco, destacando la «brillante carrera» desarrollada para la cadena insignia del grupo de comunicación. «Piqueras, uno de los periodistas más reconocidos y queridos de nuestro país, pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble», rezaba el escrito.

De este modo, y coincidencia o no, la salida del veterano periodista coincide con la reestructuración de los informativos en Telecinco y de la cadena en sí misma, que pasa, inclusive, por la renovación del plató del programa, adoptando un enfoque más dinámico con presentadores de pie y diferentes planos. «Alessandro Salem, quiere invertir y está invirtiendo ya en un nuevo decorado, en más medios y en contratar a gente. Eso que yo no he tenido. Para mí ha sido un poco suplicio porque teníamos que navegar con esa barca frente a los espacios virtuales de otras cadenas, pero al final te vas acostumbrando», ha dicho Piqueras.

Pedro Piqueras en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

A Pedro Piqueras lo reemplazará a partir del próximo día 21 de diciembre, Carlos Franganillo, el que hasta ahora era presentador de la segunda edición del Telediario de TVE. Algo de lo que también ha hablado el natural de Albacete. «He tenido cierta emoción al presentarlo en la redacción porque siento que he cumplido con mis compañeros, que han aplaudido a rabiar. Hereda una redacción maravillosa con gente estupenda», ha contado. «Franganillo es un tipo fantástico que me gustaba a mí y a otra mucha gente. Con él he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, en Marruecos (…) En algunas ocasiones le decía que estaba pensando en irme y que me gustaría que él fuera mi sustituto», ha recordado Piqueras.

Sobre sus planes tras su jubilación, Pedro ha admitido que quiere viajar, dar conferencias y clases, navegar y reflexionar sobre su futuro. Todo ello, claro, en compañía de su esposa, Esther Barriga, y su hijo Curro, que si bien no quiso seguir los pasos de su padre en el periodismo, sí que continuó en la rama de la comunicación al estudiar Publicidad, sector en el que lleva trabajando desde hace más de una década.