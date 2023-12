Isabel Jiménez revela el importante papel de Pedro Piqueras en su carrera

Hace unas semanas trascendió que Pedro Piqueras se despediría para siempre de la televisión. Cerrará así el que es uno de sus ciclos más importantes de su larga trayectoria profesional en este medio (unos 50) y tras 17 años ininterrumpidos siendo la cabeza visible de los Informativos Telecinco. Poco después salió a la luz cuándo será el último día del periodista al frente del espacio informativo del holding italiano.

Pedro Piqueras en una imagen de archivo / Gtres

Será el jueves, 21 de diciembre de este mismo año, cuando Pedro Piqueras esté por última vez al frente del informativo que arranca a las 21:00 horas de la noche. Por última vez, Piqueras informará a los telespectadores de los sucesos que acontecen en todos los rincones del mundo. Precisamente sobre su jubilación ha hablado su compañera, Isabel Jiménez.

Isabel Jiménez sobre Pedro Piqueras

En el marco de la presentación de Mundo Pixar, la exposición inmersiva más grande de Pixar en Madrid, la presentadora ha atendido a los medios de comunicación allí presentes revelando que fue Pedro Piqueras quien le dio una oportunidad en el mundo de la comunicación. «Mi amigo, el que me fichó y me trajo para Telecinco, le vamos a echar mucho de menos», ha dicho apenada, ya que en poco más de una semana el periodista cerrará esta importante etapa de su vida.

Después ha hablado de la faceta más personal del presentador: «¿Tú crees que Pedro después de tantos años detrás de la cámara es un gran desconocido? Yo creo que no. Él ha dejado ver muchas veces como es. Sus risas, cuando salí a cantar en Televisión Española con ese torrente de voz, o cuando participó con Jesús Calleja y habló mucho de su vida más personal… yo creo que no es tan desconocido».

Pedro Piqueras junto a Isabel Jiménez / Gtres

Asimismo, Jiménez ha revelado que de cara al próximo año, el set de los informativos dará un giro de 180 grados. «A mí lo que me encanta es salir de ese hermetismo que tenemos, pero es verdad que a partir de enero vamos a tener un plató que nos va a permitir movernos y expresarnos de otra manera. Esa mesa de informativos que nos hace tener esa imagen un poquito más distante, va a cambiar», ha proseguido. «Estamos en un momento de cambio y cada cosa tiene su etapa. En Telecinco necesitábamos un giro y un cambio y yo creo que los cambios siempre son para mejor», ha terminado diciendo.

Así se encuentra Isabel Jiménez

Por otro lado, la periodista ha confesado que ella vive con intensidad la Navidad. «Ya tengo todo decorado. Como yo paso gran parte de la Navidad en Almería, o me doy un poco de prisa o aquí disfruto poco de la decoración en casa. El puente de diciembre es el que manda la decoración navideña y este año me adelanté una semana porque nos íbamos de vacaciones», ha detallado. «Es la semana del año que me tiro en Almería ciudad», ha contado. En cuanto a cómo la gustaría terminar este 2021, Isabel ha comentado que le gustaría «dar la noticia de un poquito de paz social que lo necesitamos de verdad».

Isabel Jiménez posando ante los medios de comunicación / Gtres

Por otro lado, respecto a su parcela privada, Isabel Jiménez ha explicado cómo se encuentra. «A nivel personal no te sabría decir, estoy en un momento muy bonito de disfrutar mucho de los niños, de compaginar esa parte profesional con la familiar… no he tenido una gran cosa, ha sido el año de equilibrar mis dos mundos», ha dicho.

Sobre Sara Carbonero

En esta reaparición ante los medios, Isabel Jiménez también ha revelado pistas sobre cómo se encuentra su gran amiga Sara Carbonero. «Nos vemos mucho, mañana hemos quedado y el finde seguramente nos veamos. Nos vemos con mucha asiduidad, pero tenemos tantas cosas que la cena de navidad de Slow la hemos trasladado a enero», ha contado, asegurando que Carbonero está «feliz desde hace tiempo, está viviendo una etapa muy bonita y muy tranquila»: