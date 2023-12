Pedro Piqueras, de 68 años, ha cerrado la que será la etapa más especial de su vida. Hace tan solo unas horas, en la noche del 21 de diciembre, en las vísperas de la Navidad, el veterano periodista se despedía para siempre de la televisión tras más de 50 años de carrera profesional. Una jubilación que, como no podía ser de otra manera, vino acompañada de una emotiva despedida por parte de sus compañeros de profesión y que el propio protagonista no se esperaba.

Mientras Piqueras estaba a punto de salir del plató, cientos de trabajadores le esperaban en el pasillo central de las instalaciones de Mediaset para sorprender al que ha sido uno de sus rostros más icónicos de la cadena de Fuencarral. Nada más abrir el portón que le conducía a un pasillo atestado de gente, sus compañeros de Informativos Telecinco le recibían con un eterno paseíllo ante el que Piqueras era incapaz de dar crédito.Visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos y sin poder articular palabra, el periodista iba saludando y abrazando a cada una de las personas con las que se cruzaba en un recorrido que se extendía durante casi diez minutos. De esta manera, el comunicador mostraba su faceta más cercana en este broche de oro a su exitosa carrera profesional, con la que ha logrado ser todo un referente informativo.

Las palabras de Pedro Piqueras

«Ha llegado el momento de la despedida, sólo que está vez no voy a decirles hasta mañana». Con estas palabras Pedro Piqueras comenzaba su discurso ante las cámaras en su último informativo. Sin duda, uno de los momentos más esperados para la fiel audiencia. A partir de ahí hizo un recorrido por sus «51 años» de profesión en diferentes medios de comunicación e incluso no tuvo inconveniente en citar a la competencia, para la que trabajó durante tantos años.

«34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí y buenos años también en Antena 3 y los últimos dieciocho aquí, en esta casa, en Telecinco», prosiguió. «Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros con los que he intentado hacer unos informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas», continuó. Para finalizar, el comunicador aseguró que se marchaba con los mejores recuerdos. «Nada más por mi parte, me voy con el mejor de los recuerdos que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menos crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre», sentenció.