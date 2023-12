Pedro Piqueras se despide a través de un mensaje horas antes de su último informativo

Este jueves, 21 de diciembre, será un día que Pedro Piqueras no olvidará jamás. Después de toda una vida dedicado a los medios de comunicación cierra su etapa profesional presentando su último informativo en Telecinco, cadena que ha sido y siempre será su casa. A partir de las 21:00 horas será cuando el periodista pise por última vez ese icónico plató con el skyline de Singapur de fondo. Ese en el ha dado la última hora de la crónica social durante de 18 años. Después de dos años meditando esta decisión de retirarse ha llegado la hora de cerrar esta etapa repleta de éxito. Un éxito que siempre le acompañará.

Pedro Piqueras en una imagen de archivo / Gtres

La despedida de Pedro Piqueras

Horas antes de que llegue su despedida, Pedro Piqueras ha querido trasladar unas palabras repletas de emoción. Sentado en su despacho, ubicado en las instalaciones de Mediaset España de Fuencarral (Madrid), el presentador ha tratado de transmitir sus emociones en la que será su retirada del medio. «La verdad es que me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace tiempo, hace unos dos años. La he ido madurando, y después de la guerra de Ucrania y de todo el proceso de elecciones y de investidura de un presidente del Gobierno, consideré que ya era el momento», ha comentado a la cadena para la que trabaja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Informativos Telecinco (@informativostele5)

Su primera vez en los informativos

Un 27 de febrero de 2006 Pedro Piqueras inició un camino repleto de éxitos, convirtiéndose en uno de los rostros visibles de los informativos de Telecinco. Aquel día hizo su gran debut en la edición de noche y no lo hizo solo. En la sección de deportes, lo acompañó Antonio Lobato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Piqueras (@pedropiquerastv)

Así será su jubilación

Ahora, tras su jubilación, Piqueras podrá disfrutar más de su tiempo libre y de su familia, también de su mujer Esther Barriga y su hijo Curro, además de dedicarse a otras aficiones, tal y como comparte en su perfil público de Instagram, donde revela píldoras sobre lo que hace cuando no está dando la última hora sobre un suceso bien sea nacional o internacional.

En el programa Hora 25, de Cadena Ser, admitió que quiere viajar, navegar y reflexionar sobre su futuro. Por otro lado, tampoco descarta seguir compartiendo los conocimientos que ha adquirido durante sus años de experiencia profesional impartiendo clases como docente o dando conferencias. «Procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias. Sí, no sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mejor de lo que llegué», indicó.

Su sustituto será Carlos Franganillo, algo que reconforta a Pedro Piqueras. «He tenido cierta emoción al presentarlo en la redacción porque siento que he cumplido con mis compañeros, que han aplaudido a rabiar. Franganillo es un tipo fantástico que me gustaba a mí y a otra mucha gente. Con él he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, en Marruecos… En algunas ocasiones le decía que estaba pensando en irme y que me gustaría que él fuera mi sustituto», dio a conocer el comunicador sobre su relevo televisivo.