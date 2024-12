Jorge Javier le pone los cuernos a Telecinco: este es el canal donde verá las campanadas

Fiel a su carismática sinceridad y conocido por no dejar indiferente a nadie con sus opiniones, Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los últimos rostros conocidos en pronunciarse sobre la polémica en torno a las campanadas de RTVE. Este 2024, la cadena pública ha decidido dar un giro radical a su tradicional y clásico enfoque, confiando la presentación de la última noche del año a dos figuras del momento: David Broncano y Lalachus. La elección ha generado una auténtica tormenta de reacciones, desde la emoción y curiosidad por la apuesta innovadora, hasta críticas por romper con una tradición muy arraigada. Sin embargo, lejos de sumarse a las voces críticas, el presentador ha aplaudido la decisión, calificándola como un gran acierto.

«Lo siento por Cristina Pedroche pero me produce más curiosidad saber qué se pondrá Lalachus», comienza a decir el catalán. «Quiero ver cómo se viste porque entiendo que se está enfrentando a este reto con la misma ilusión que un niño vive la noche de Reyes. Y eso traspasa la batería y hace al espectador cómplice de ese subidón […] Hay ganas de verla resplandeciente […] Ella puede atreverse con todo porque todo lo convierte en material que llevar a su terreno: el de una profesional que encandila […] Ver a una mujer con un cuerpo no normativo dar las Campanadas de TVE me parece un avance importantísimo […] Como sociedad nos queda mucho por recorrer», añadía.

Jorge Javier en la presentación del programa ‘El diario de Jorge’. (Foto: Gtres)

En sus palabras, recogidas en su blog de la revista Lecturas, Jorge Javier además de deshacerse en halagos hacia Lalachus y su trabajo, también ha confirmado que verá las campanadas en Televisión Española, dando así portazo a Mediaset, la cadena donde trabaja, y al vestido de Cristina Pedroche: «El vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en un suplicio para la presentadora. Sufre ella y sufrimos nosotros por todo lo que sufre ella, por lo que dicen antes, durante y después. Total, que sufrimos todos a todas horas. Y yo no quiero empezar el año con tensión, qué quieres que te diga. Veré a Lalachus», revelaba.

No obstante, aunque no se tomará las uvas con los presentadores elegidos por Mediaset para ello, Jorge sí que ha declarado que después de ver a Lalachus «se pasará a Telecinco para brindar con Ángeles Blanco y su queridísimo Ion Aramendi».

¿Cuándo dio Jorge Javier Vázquez las Campanadas?

Jorge Javier Vázquez ha opinado sobre la polémica de las Campanadas de 2024, precisamente trece años después de haber sido él mismo protagonista de esta emblemática retransmisión por última vez. En dos ocasiones, la cadena de Fuencarral confió en su carisma y conexión con el público para acompañar a los telespectadores en riguroso directo en el momento más esperado de la Nochevieja: las doce campanadas desde la Puerta del Sol.

Jorge Javier Vázquez, Isabel Pantoja y Kiko Rivera en las campanadas de Mediaset en 2011. (Foto: Mediaset)

La primera de estas ocasiones tuvo lugar en 2009, cuando compartió pantalla con Belén Esteban en una retransmisión que marcó un hito en la televisión por su tono desenfadado y el tirón mediático de ambos presentadores. Más tarde, repitió la experiencia junto a Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera.