Broncano y LalaChus se ríen de lo que van a cobrar de los españoles por dar las Campanadas

La noticia ya saltó a la prensa hace una semana.pero no fue hasta el 10 de diciembre de 2024 que se hizo de manera oficial: David Broncano y LalaChus, presentador y colaboradora de La Revuelta, darán las Campanadas de fin de año.

En una nota de prensa dedicada, casi exclusivamente a alabar las virtudes de La Revuelta y el éxito que ha tenido durante la temporada, RTVE asegura que: «El presentador y director de La Revuelta y la colaboradora del programa estrella de la temporada serán los protagonistas de unas Campanadas inéditas llenas de humor, espontaneidad y sorpresas. Con David Broncano y Lalachus en las Campanadas, RTVE propone un fin de año diferente y cercano».

A todos los seguidores de La Revuelta se les hacía extraño que Broncano no hubiese dicho nada de las Campanadas hasta ahora pero es que no lo podían hacer hasta que no se hiciera oficial desde el este público.

También había interés por saber qué opinaba de todo esto LalaChus después de haber sido atacada en redes sociales por presentar las Campanadas . Las críticas se han centrado, sobre todo, en su físico, algo por lo que el presidente de RTVE, José Pablo López, salió públicamente en su defensa.

«Esto se cobra a parte»

El miércoles 12 de diciembre fue el día en el que Broncano y LalaChus coincidieron por primera vez en el plató de La Revuelta tras hacerse oficial su participación en las Campanadas de fin de año. Ambos bromearon con lo que podría pasar ese día. «Estoy preocupada porque llegues. Me da mucho miedo. Me va a tocar aprender tu parte», dijo la humorista, a lo que el presentador contestó que no pensaba «llegar muy pronto» a la Puerta del Sol.

Y como es habitual en La revuelta, se hizo un chiste con el carácter público de la cadena para la que trabajan. Es por ello que dijeron, entre risas. «Esto (las Campanadas) se cobra a parte y lo pagan todos los españoles». El portal de Transparencia de TVE todavía no ha hecho público el presupuesto de la retransmisión de Fin de Año.

«Tengo el papo muy gordo»

Como ya se ha mencionado, LalaChus ha recibido muchas críticas en redes sociales por su aspecto, algo que ella misma abordó en La Revuelta. «Ha habido polémica. La gente está muy preocupada por mi salud, estoy muy contenta, muy agradecida. Muchas gracias. Que si el balcón se va a caer por mi peso, que si estoy gorda… ¿Sabéis lo que tengo también gordo? Tengo el papo muy gordo y es por donde me he pasado todas las críticas. La gente decía que estaría llorando, pero estaba haciendo la escena viral del musical Wicked».

Seguidamente, ella pidió que le enfocara la cámara para mirar y se dirigió directamente a la audiencia: «No hay ni habrá nadie, nadie en el santo mundo y en el universo, que pueda quitarme un mínimo de ilusión y que no merezca estar con este hombre presentando las Campanadas en TVE».