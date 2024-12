Cristina Pedroche, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de que recibe numerosas críticas en redes sociales por cada paso que da, lo cierto es que eso no le impide seguir disfrutando de las cosas que más le apasionan en esta vida. No solamente nos referimos a su marido Dabiz Muñoz y a su hija Laia, sino también a su trabajo en televisión como es su participación en Zapeando como colaboradora. Además, también se ha convertido en un rostro habitual de Atresmedia, sobre todo si hablamos de Campanadas. Desde hace más de 10 años, junto a Alberto Chicote, la de Vallecas da la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol. Al ser consciente de que millones de personas tienen puestos sus ojos en el diseño que luce, cada año que pasa intenta superarse.

Al fin y al cabo, son muchas las expectativas que se generan sobre ella. Precisamente porque si hay algo que le caracteriza a la hora de escoger su vestido para las Campanadas es que no tiene ningún tipo de límite. Y eso nos fascina, puesto que al ser tan arriesgada da opciones a mostrar diseños incluso imposibles pero que cuentan con una historia y un significado verdaderamente especial. Para poder estar a la altura de las circunstancias, Cristina Pedroche se rodea de un equipo excepcional que, meses atrás a ese 31 de diciembre, ponen toda la carne en el asador para poder a la altura de lo que se espera. A pesar de todo, el diseño de este año le está complicando las cosas tanto a la colaboradora de Zapeando como al resto de personas con las que trabaja para este cometido. Algo que ella misma confesó durante su participación en el programa de laSexta el pasado martes.

Todo comenzó cuando Miki Nadal quiso preguntar a su compañera cómo están avanzando los preparativos para ese vestido que lucirá el próximo 31 de diciembre durante la emisión de las Campanadas en Antena 3: «¿Cómo vas? Tres semanas para Nochebuena y cuatro para Nochevieja», comentó el humorista. En un primer instante, Cristina Pedroche ha optado por tirar de ese humor que tanto le caracteriza. Es por eso que cogió un folio para empezar a abanicarse y hacer el siguiente comentario: «Me entran los calores».

Por si fuera poco, la respuesta de Cristina Pedroche no quedó ahí ya que fue mucho más allá y no es, ni de lejos, la que el resto de colaboradores y audiencia de Zapeando esperaban escuchar: «La cosa va rara», comenzó diciendo, siendo completamente sincera.

Poco después, tras un nuevo comentario de Miki Nadal sobre este asunto, la de Vallecas fue mucho más allá: «No están saliendo muy bien las pruebas, él lo sabe». Algo que ya ha repetido en alguna que otra ocasión, pero nunca tan cerca de la fecha de las Campanadas. Al fin y al cabo, ¡ya estamos en diciembre y la cuenta atrás ya ha comenzado!

Aun así, a pesar de que el diseño de estas Campanadas no se lo está poniendo fácil ni a Cristina Pedroche ni a todo su equipo, estamos completamente convencidos de que van a dejarnos sin palabras. Y no solamente eso, sino que seremos testigos de cómo cada contratiempo que se les ha presentado por el camino valdrá la pena por el resultado final. ¡Estamos segurísimos!