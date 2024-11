Cristina Pedroche sigue compartiendo con sus compañeros de Zapeando numerosos detalles de su vida como madre primeriza y por lo tanto los espectadores también tienen la ocasión de descubrirlos. Uno de los temas que más pueden interesar es saber lo que come la pequeña Laia, que hay que recordar que es hija del que ha sido nombrado durante tres años seguidos como Mejor Chef del Mundo, título que Dabiz Muñoz ha perdido en 2024. La vallecana también se ha convertido en una foodie (una apasionada de la comida y de descubrir nuevos platos), además de ser socia de su marido en sus restaurantes, por lo que todo apunta a que su hija tendrá un paladar privilegiado en el futuro. Pero todavía es demasiado pequeña y por ahora come cosas mucho menos preparadas, tal y como la colaboradora ha explicado ante las cámaras.

Pedroche continúa con la lactancia materna y ha querido compartir con todos los efectos que está teniendo en su cuerpo seguir dando el pecho a su hija. «No puedo parar de mirarme las tetas hoy», ha dicho ante la sorpresa de todos, que no se podían esperar que fuese a hablar de ese tema. «¿De qué teta creéis que ha comido más mi hija hoy?», es la frase con la que todos han entendido de lo que estaba hablando, una manera de explicar que su niña le había provocado un cambio en su anatomía después de que haya tomado más leche de un pecho que del otro.

En ese momento ha explicado que tenía una más descolgada que la otra, algo que ella sí aprecia, pero que los espectadores en casa seguro que no han podido apreciar. Para intentar equilibrar todo, ha pedido ofrecido a sus compañeros algo: «¿No queréis un chupito o algo? Ésta (señalándose el pecho izquierdo) la ha chupado entera y la otra no».

Dani Mateo no ha podido aguantarse y ha entrado al trapo de lleno en esta broma y ha tenido que hacer verdaderos malabarismos con las palabras para no incumplir el horario de protección infantil, en el que se emite Zapeando. «A nosotros esto también nos pasa sin que mame nadie… bueno, no sé», ha dicho ante las risas de todos, que han preferido callarse para no meter la pata.

Pedroche, sin embargo, no ha querido guardarse nada: «¿Lo dices por los huevos?». Los hombres de la mesa han querido aclarar que en la anatomía masculina también hay partes más grandes que otras, por eso el presentador ha dicho que cuando va al gimnasio, seguramente en los vestuarios, puede verse la gran variedad de tamaños que existen.

«Bueno, pues ahí dejamos los datos. Que nadie me mire solo esta teta, que mire también la otra», ha pedido la presentadora de las Campanadas de Antena 3, que tendrá que explicar a sus diseñadores de vestuario estos cambios en su cuerpo antes del 31 de diciembre.

Isabel Forner ha querido cortar por completo este tema pese a que pudiera ser interesante para muchos: «Me sabe mal tener que cambiar de tema, de tetas a parroquia», así ha anunciado que iba a seguir con el guion del programa y dejando de lado los pechos de Cristina Pedroche.