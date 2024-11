Cristina Pedroche, con el paso de los años, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país pero, a su vez, la que más críticas recibe a través de redes sociales. Por desgracia, la de Vallecas recibe una gran cantidad de comentarios negativos no solamente en todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales como Instagram, sino también a través de mensajes privados que, de vez en cuando, comparte. Y lo hace para tratar de concienciar de la gravedad de ese tipo de acciones, sobre todo respecto a la salud mental. Por fortuna, la colaboradora de Zapeando cuenta con herramientas suficientes para hacer frente a este tipo de situaciones pero, a pesar de todo, hay cuestiones que no puede llegar a controlar y que se le escapan de las manos. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrevista que Cristina Pedroche concedió hace tan solo unos días.

Durante su participación en el podcast La fórmula del éxito de Uri Sabat, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 se sinceró sobre Dabiz Muñoz, su marido: «Él, de verdad, no es feliz», comenzó diciendo Cristina Pedroche, y añadió: «Solo es feliz cuando termina de correr, cuando está bañando a la niña, cuando estamos en no sé qué restaurante, y eso no mola. Molaría que él estuviera muy feliz y muy contento cocinando en DiberXo». Unas palabras que generaron muchísima controversia, ya que muchas personas se hicieron eco de sus declaraciones, pero también se generó el rumor de una posible separación entre la colaboradora de televisión y el reconocido chef. Como no podía ser de otra manera, al ser consciente del revuelo que se ha generado, Cristina Pedroche ha utilizado sus redes sociales para reaccionar al respecto y, de esta forma, aclarar cualquier tipo de duda respecto a su matrimonio.

A través de un vídeo compartido en sus historias de Instagram, la de Vallecas se dirigió a todos y cada uno de sus seguidores: «He empezado la semana un poco rara, porque me ha escrito una amiga y me ha dicho: ‘¿Has visto lo que han publicado sobre ti y Dabiz?’», comienza diciendo la colaboradora del programa Zapeando, haciendo saber que respondió de forma negativa.

Eso sí, aseguró que había visto diversos comentarios en sus publicaciones en redes sociales que le decían «alguna chorrada» que no quiso dar más importancia. Es entonces cuando Pedroche, al darse cuenta de lo que se estaba diciendo sobre su matrimonio, tiró de sinceridad y honestidad: «No puedo todo el rato estar desmintiendo las noticias que a la gente le da la gana inventarse».

Y va mucho más allá: «Es agotador». Acto seguido, la también influencer compartió una serie de capturas de titulares que se habían publicado respecto a esta noticia. Todo ello junto a un selfie donde podemos verla con una cara de impacto e incredulidad. A pesar de todo, no quiso señalar directamente a esos medios de comunicación dando a conocer quiénes son.

Y todo por una sencilla razón: «No quiero poner el nombre de los medios porque, en realidad, no siempre son así pero hay que tener cuidado con lo que leemos y tenemos que tener una mirada crítica sobre si es verdad o mentira». Por lo tanto, de forma muy clara y contundente, ha aclarado todo rumor y hecho reflexionar a muchos de sus seguidores de la importancia de ir mucho más allá ante este tipo de informaciones.