No es ningún secreto que Cristina Pedroche está viviendo uno de los momentos más bonitos y especiales de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Hace poco más de un año dio la bienvenida a su primera hija, Laia Pedroche, fruto de su relación sentimental con el chef Dabiz Muñoz. Desde entonces, el matrimonio disfruta al máximo de su día a día junto a su pequeña, a la que consideran como el mayor regalo de sus vidas. ¡Y no es para menos! Recientemente, Cristina Pedroche volvió a pisar el plató de Zapeando. De esta forma, la colaboradora consiguió dejar sin palabras a todos y cada uno de sus compañeros al dar a conocer el curioso apodo con el que se dirige a su marido. Es por eso que, al ser consciente de lo raro que es el mote, ha querido profundizar en el significado que hay tras él y cuál fue su origen.

«Le llamo mamo», reconoció la vallecana. Como era de esperar, el resto de sus compañeros de Zapeando no tardaron en mostrar su incredulidad, ya que no esperaban que ese fuera el mote que ella normalmente utiliza para dirigirse al reconocido chef español. Tal es la curiosidad que generó entre los colaboradores que Cristina Pedroche dio el paso de explicar, con todo lujo de detalles, por qué utiliza ese mote con su marido: «Sé que suena raro. Era como ‘marido, mi amor’… mamo, mami. Al principio le llamaba mami y ahora es mamo». Lejos de que todo quede ahí, la vallecana no tardó en aprovechar la ocasión para dar un detalle más que tiene una estrecha relación con su vida privada, de la cual es profundamente celosa. Y es que, como es comprensible, desde que saltó a la fama se ha mostrado muy reticente a la hora de compartir ciertos datos sobre su ámbito más personal.

Pero, de vez en cuando, sobre todo en su perfil de Instagram o durante su participación en Zapeando, sí que comparte alguna que otra anécdota o detalle de lo más curioso. Y es que, tras confesar ese mote tan curioso como inusual, Cristina Pedroche no tardó en dar a conocer la curiosa inscripción que tanto ella como su marido, el chef Dabiz Muñoz, llevan grabadas en sus alianzas.

«En la suya pone ‘rubia’, que es como me llama él a mí», comenzó diciendo la colaboradora del programa que se emite cada tarde, de lunes a viernes, en laSexta. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «En la mía pone ‘mamo’», aseguró. Como no podía ser de otra manera, esta confesión generó muchísimas bromas entre sus compañeros.

Sea como sea, lo cierto es que tanto Cristina Pedroche como Dabiz Muñoz están verdaderamente felices como pareja, pero también como padres de la pequeña Laia. Pero no solamente eso, sino que también están disfrutando al máximo de una nueva y brillante etapa a nivel profesional. ¡Nos encanta verles tan sumamente felices!